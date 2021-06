Van contra acoso en camiones

Previenen sobre la “Ley Seca”

Pone peros a cambios el $tau$

Teñirán uniforme los soldados

Van contra acoso en camiones…Y como nunca es tarde, es que está de resaltarse la campaña preventiva implementada en los camiones urbanos de la línea UNE de Hermosillo, dependiente de la dirección de Transporte estatal, de la que es titular Edgardo Amaya Robles, mediante la colocación de anuncios de advertencia en el interior de las unidades, con la intenciónde reducir el acoso entre las usuarias.

Tan es así que para quien dude de lo anterior, es que en uno de los mensajes se lee: “No estás sola, estoy para ayudarte. Si te sientes amenazada, intimidada o acosada, por favor dime. Atentamente el operador”, por lo que así está el ¡S.O.S! que están lanzando, con el objetivo de incentivar a las mujeres a pedir ayuda en caso de encontrarse en situación de peligro, es que hay quienes desconocen qué hacer en caso de ser hostigadas.

Aunado a que el fin en general de esa estrategia, es la de sensibilizar a la población con referencia a que esas acosadas también rayan en un tipo de violencia, de ahí que igual deben ser denunciadas, aunque esalgo de lo que muchas féminas no hablen, y menos señalan, por la poca importancia que hasta ahora le habían dado, porque se llega al grado de que terminan tachándolas de exageradas, y es lo que quiere evitarse. ¡Vóitelas!

Casi por nada es que en lo que va del año esa clase de hostigamiento ya ha aumentado más de un 80%, en lo que es un porcentaje que sí que está para alarmar, por ser una incidencia que exhibe que ya no hay damas que se estén salvando de ser molestadas, como lo refleja el que la mayoría de ellas ventilara que al menos en alguna ocasión han sufrido este tipo de agresión, que en su mayoría es verbal, y con intentos de tocamientos.

Es por eso de la importancia de esa cruzada en favor de las adelitas, al ya tener la opción de pedirle auxilio al chofer, y es que ante la impunidad que existía en ese sentido, es por lo que se había vuelto muy recurrente el que de repente se quisieran sobrepasar con ellas, al mínimo piropearlas, y con más razón cuando el ruletero “va lleno”, al intencionalmente “pegárseles de más” al ir parados. ¡De ese pelo!

De esa forma es que están protegiendo al sector femenino que hace uso del transporte público, a la hora de entender y atender la violencia de género, con todo y que es una prevención integral, para promover que los pasajeros viajen seguros, al buscar erradicar toda acción violenta, como es ahora dándoles una misión de guardianes a los choferes, por lo que ojalá y se extienda a las demás líneas. ¿Será?

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Previenen sobre la “Ley Seca”…Partiendo de que sobre aviso no hay engaño, es que desde ya están advirtiendo que el próximo domingo habrá “Ley Seca” por lo de la elección electoral, de ahí que prohibirán la venta de cheve y todo lo que se le parezca, en lo que es algo que ya confirmara elencargado de despacho de la Dirección de Alcoholes del Gobierno del Estado, Christian Romo, para que los consumidores se prevengan.

Pues de acuerdo a lo adelantado porRomo Doumerc, la comercialización de los líquidos ambarinos en bares, cantinas, depósitos, misceláneas y tiendas comerciales se suspenderá de las 00:01 del domingo 6 de junio, hasta las 23:59 horas de la noche, con la finalidad de afectar lo menos posible a esos establecimientos; aunque lo que es en los restaurantes sí se permitirá, pero siempre y cuando se acompañen de alimentos. ¡Así el aviso!

Luego entonces una vez publicada en el Boletín Oficial esa disposición, lo que son toda esa clase de negocios tendrán que acatarla a “abuelita de Batman”, o de lo contrario se harían acreedores a una sanción administrativa y hasta la clausura de sus changarros, en caso de que los sorprendan vendiendo “agua loca” en ese horario, el cual siempre se restringe en el día en que “Juan Pueblo” va a emitir su voto. ¡Órale!

Ya que de lo que se trata es que la ciudadanía acuda a las urnas “en sus cinco sentidos”, o sin borracheras, y es por lo que les estarán cortando esa posibilidad, no obstante y que ya se sabe que las mayorías se abastecen con tiempo, pero para “tomárselas” en sus casas, una vez que hayan cumplido con ese deber cívico, para ya después pasar al beber, si ese es su gusto, por haber “chupitos” que “no perdonan” los dominguitos. ¡Qué tal!

Es por lo que Christian aclarara, que es una medida que no aplica para quienes “tomen” en sus hogares, como tampoco para los moteles y hoteles, pero en sus áreas de restaurant, porque la intención es que el alcohol no se convierta en un posible detonante que propicie actos violentos entre los votantes, por como a muchos los hace perder los estribos, y es lo que no quierenque suceda. ¡Esa es la idea!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pone peros a cambios el $tau$…Tal como ya se ha vuelto normal, los que una vez más están reprobando lo que va en contra de sus intere$e$ creado$, son los del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora ($tau$), cuyo cabecilla es Sergio Barraza Félix, al ahora oponerse a lo que es la implementación del Modelo Educativo 2030, porque con ello perderán presencia sindical. ¡Pácatelas!

Eso explica porque Barraza y sus malas compañías ya enviaran una carta de rechazo a la Rectoría, dizque según ellos porque afectará el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, cuando lo que realmente les preocupa es que eso modificará la carga académica de la planta docente y del profesorado de horas sueltas, porque al reducirse las contrataciones eso propiciará que les bajen las cuota$ sindicales. ¡Mínimo!

Toda vez que ahora están grillando para intentar detener ese esquema de reestructuración y modernización académico que están promoviendo en la Unison, en aras de ponerla al nivel de las instituciones de educación superior de vanguardia, y en las que ya se impulsa más el conocimiento práctico que el teórico, de ahí que contemple menos clases en el aula y frente a un profesor, para estar más en el campo de acción. ¡Así el dato!

Por ese motivo es que adelantan que el nuevo plan de estudios 2030 reduce considerablemente el número de créditos máximos que debe tener una carrera de la Máxima Casa de Estudios, para quedar en unos 205, cuando actualmente es de más de 400, y es ahí donde los del Staus le están “poniendo peros”, al desde su convenenciera postura manejar que muchas materias no se van adaptar, cosa que no les creen ni la mitad.

Así está la reacción de Sergio y su camarilla, y más porque suponen que algunas licenciaturas ya pudieran iniciar con ese sistema en el ciclo que arrancaría en el venidero mes de agosto, de ahí que desde ya estén inventando y chantajeando con el cuento de que eso podría perjudicar a los futuros profesionistas, cuando lo que buscancon ello es el eficientar la cátedra y aprovechar mejor los recursos universitarios en general.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Teñirán uniforme los soldados…Sí de por sí los de la Sedena nomás no han dado color contra la inseguridad, “pos” menos lo harán ahora, al trascender que por cuestiones de austeridad, lo que es el actual Gobierno de la 4T de Morena ya les ordenó a los soldados el teñir sus uniformes hasta con la famosa pintura del “caballito”, con la intención de que los sigan usando hasta donde les sea posible. ¡Ni más ni menos!

A ese punto es que estarán degradando la imagen de los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que sí que está de no creerse, pero así los pondrán a dar lástima y lo que le sigue, después de que se supiera que les enviaron un oficio para que todavía de pilón de su dinero compren un colorante de la marca Mariposa color verde ultramar 667, para que sus indumentarias recobren sus tonalidades. ¡De no creerse!

Habrá que ver si al comandante de la Cuarta Zona Militar de por estos rumbos, Jorge Ambia Minero, ya le llegó ese ordenamiento girado el pasado 17 de mayo por el general del Arma de Infantería, Carlos Gómez López, para hacerle frente al problema de esas prendas de vestir desgastadas, y que dizque “se les acaban” muy rápido por los operativos y las inclemencias climatológicas. ¡Increíble, pero cierto!

O séase que hasta con eso ahora estarán “sacrificando” a las tropas de la milicia, al también emboletarlos en la supuesta política integral para ser austeros y erradicar la corrupción, por lo que la paso que van, al rato igual les pedirán que compren un hilito y una aguja para que les cosan los hoyos, pero mientras los jefes se rasgan las vestiduras, lo que es a los más altos niveles continúan los dispendios y la falta de transparencia. ¡Palos!

De tal manera que ante ese exceso que ya está demás, no les extrañe el dentro de poco ver a los “sardos” todos decolorados y remendados. ¡De ese tamaño!

Correo electrónico: [email protected]