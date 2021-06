¡Les dan largas a guarderías!

“Abren boquetes” a Morena

Que no se ha ido coronavirus

Empieza hoy la veda electoral

¡Les dan largas a guarderías!…Por ya no sólo ser cosa de niños, sino también de lo que tiene que ver con el ámbito laboral, es que las que ahora se manifestaran, fueran las trabajadoras de las guarderías afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para exigir su reapertura en Sonora, después de que han permanecido cerradas por más de un año por la pandemia del Covid-19. ¡De ese pelo!

Con ese fin es que montaran una protesta en las afueras de la subdelegación del IMSS de Hermosillo, porque a decir de la dirigente del sindicato de estancias infantiles perteneciente a la CTM, Esthela Valenzuela Méndez, la situación para las empleadas se ha vuelto insostenible, debido a que a muchos niños los han dado de baja por la epidemia, y a esos negocios les pagan por menor inscrito, y no por capacidad instalada. ¡Zaz!

Es por lo que consideran urgente que abran esos inmuebles, tanto para las cuidadoras, a las que le han reducido el sueldo al mínimo, en lo que han estado en paro; como para las madres obreras que han tenido que recurrir al pago de un servicio particular por no tener dónde dejar a sus hijos, y sin que estén cuidados a detalle como lo hacen en esos lugares, pero a eso han tenido que recurrir al no contar con otra opción. ¡Ups!

No en balde es que hicieran público el que en esa condición de desprotección están alrededor de 4 mil infantes que están inscritos únicamente en “Hornosío”, a pesar de que a estas alturas todo el personal ya está vacunado y cuentan con las medidas sanitarias y de seguridad pertinentes, pero ni así han autorizado el reinicio de esos establecimientos, y que es por lo que están llegando al grado de manifestarse para demandarlo. ¡Tómala!

En ese tono está la exigencia de empleadas y mamás relacionada con esa prestación que brinda el Seguro Social, por suponerse que a estas fechas ya deberían estar funcionando en la llamada nueva normalidad, como desde hace rato lo están haciendo la mayoría de los giros de los distintos ámbitos productivos, pero lo que es en ese rubro siguen sin verse para cuando puedan reactivarse en beneficio de esos infantes. ¡Ni más ni menos!

Más menos así están “poniendo el dedo en esa llaga”, ante ese retraso que están denunciando, y que “les pega” directamente a los papás, sobre todo a aquellos que tienen dos o tres niños que acuden a guardería, ya que con esa condición de cierre se les han multiplicado los gastos para que se lo cuiden, con todo y que nunca será igual, como las que están reguladas por esa institución de salud, pero “pos” no tienen otra alternativa.

Esa es la petición con la que le están dando una turbulenta bienvenida a la nueva delegada del IMSS que recién nombraran,María de Lourdes Díaz Espinoza, aún y cuando quiere pensarse que es una decisión que no está en sus manos, sino que más bien es de las que se toman en las oficinas centrales de la Ciudad de México, de ahí que estarán a la espera de una posible respuesta, al por estos lares ser donde nomás no han abierto.

Aun y cuando no deja de ser por demás incongruente, de que en tanto que en algunos Estados del Sur del País ya se ha vuelto a las clases presenciales en las escuelas, lo que es en esos albergues para el cuidado de chiquillos y chiquillas se ha postergado el retorno, con todo y que ha quedado comprobado que son los menos susceptibles al contagio por ese letal virus, de ahí que resulte inexplicable el que continúen parados. ¡Glúp!

“Abren boquetes” aMorena…Y como a estas alturas de la contienda ya todo cuenta, es por lo que tuviera un impacto mediático que el candidato del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Hermosillo, José “Pepe” Celaya, públicamente se sumara a la candidatura de Ernesto “Borrego” Gándara, que abandera la Alianza Va por Sonora, lejos de darle su apoyo a los de Morena, con los que en el pasado hicieran coalición.

Y más si se toma en cuenta que ya no es una adhesión aislada, sino más bien desgranada la que se ha venidodando a favorde Gándara Camou, y para prueba está que ese mismo día la diputada también petista, Magdalena Iribe Peña, le diera su espaldarazo al “Borrego”, como ya antes igualmente lo hicieran aspirantes de otros Partidos como Movimiento Ciudadano, Fuerza por México, y de los mismos morenos, entre otros.

Sin embargo y para que no quedaran dudas, es que Celaya Jiménez convocara a una rueda de prensa, en la que apuntillara con todas sus letras que: “Ernesto Gándara es un hombre que todos conocemos, un hombre de palabra y con un plan claro para reactivar la economía del Estado y es el liderazgo que hoy necesitamos en Sonora”; en tanto que Magdalena ventiló algo parecido, al señalar que tiene oficio y sabe hacer equipo”.

Casi por nada es que quien luego luego respingó, ante ese boquete que les hicieron en esta Ciudad del Sol, es el delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, un tal Jesús Valencia, al revirar que “El Pepe” Celaya respaldaba a Gándara a título personal, cuando en todo caso el que debió haber salido a hacer esa precisión, es el CEN del PT, lo que de alguna forma evidenció que “les dolió” que les “echaran tierra”. ¡Palos!

Con todo y que lo más graves es que no son los únicos que ya han llamado a votar por “El Borrego” Gándara, por encima de que Valencia Guzmán tachara de traidor a Celaya, cuando lo cierto es que no les supieron “dar calor” polaco y es por lo que se les han estado yendo, cuyas consecuencias pudieran verse reflejadas en las urnas, en el marco de la elección que tendrá lugar el próximo domingo, porque un voto es un voto. ¿Qué no?

Que no se ha ido el coronavirus…El que está visto que no se ha idoes el coronavirus, y un síntoma de ello es la advertencia que de nuevo hiciera el Secretario de Salud, Enrique Clausen, referente a que de continuar en aumento la positividad de casos, mañana viernes el Estadopodría regresarse al color amarillo en el Semáforo Epidemiológico Nacional, retrocediéndose del verde actual. ¡De ese vuelo!

En lo que es un ir para atrás que no sería de extrañar, si se analiza que en la última actualización del Mapa Sonora Anticipa cinco municipios volvieron al tono amarilloso, entre ellos Hermosillo Guaymas, Navojoa, Huatabampo y Caborca, después de estar en el verdoso, de ahí que todo pinta para que nuevamente haya más restricciones, de seguirse relajando las medidas de prevención más básicas. ¡Pácatelas!

Y es que partiendo del dato revelado por Clausen, en la Entidad el porcentaje de pruebas positivas ya rebasaba el 35%, de ahí el porqué del exhorto que le están haciendo a la población para que no le bajen a la estrategia preventiva, y así evitar que sigan al alza el número de enfermos y decesos por no acatar las recomendaciones, y es que tan solo el pasado martes hubo 17 muertos, y más de medio centenar de infectados. ¡De ese tamaño!

Pues con eso del proceso de vacunación que están llevando a cabo contra ese mortífero bicho la gente se está confiando, y para seña está lo que ha ocurrido en esta “Capirucha”, donde en la última semana hubo 640 reportes de música ruidosa y en la mayoría de los casos con sus respectivas reuniones, lo que pone de manifiesto que los hermosillenses se han pasado de fiesta, por no decir más feo. ¿Qué no?

Aunque en contraparte lo que representa un punto a favor, es que reportan unas buenas y saludables cuentas, en lo que es la culminación de la primera fase del programa Anticipa Educando Sonora, que es algo así como un simulacro o ensayo para preparar el regreso a las aulas, y que en esta ocasión durante un mes pusieran en práctica en seis escuelas privadas capitalinas, al no registrarse ningún contagio entre los mil 323 alumnos.

Empieza hoy la veda electoral…Ahora sí que después de casi de 100 días de campañas políticas a los diferentes cargos de elección popular, desde hoy “juebebes” inició la veda electoral, donde ningún candidato, partido político, funcionario o autoridad electorera podrá hacer promoción o proselitismo, ya que de lo contrario podría hacerse acreedor a una sanción económica, e incluso la remoción de la candidatura. ¡Ñácas!

Así que durante tres días, o de aquí al próximo “dormingo” 6 de junio, tendrán que hacer valedero el “engarróteseme ahí”, para darle oportunidad al electorado a reflexionar su voto y definir por quién sufragar, de ahí que será un periodo de abstinencia previo al gran día “D”, en el que habrán de votar por el futuro del Estado, ya que estarán en juego la gubernatura, así como las alcaldías y diputaciones locales y federales.

De tal forma que en ese inter tampoco podrán difundirse encuestas ni sondeos de opinión, y menos en el actual proceso, que ya ha sido calificado como el más violento de la historia, con 782 agresiones, superando las 774 del 2018, de ahí el porque ya anticiparan que serán unas elecciones muy vigiladas, porque lo que es el Gobierno Federal desplegará a la Guardia Nacional en las Entidades consideradas como de más riesgo.

De ahí que donde pondrán una vigilancia especial el fin de semana de enfrente, será en Guanajuato, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas, y no es para menos, por ser las regiones en las que se cometieron uno de cada cuatro homicidios relacionados con esos comicios, los cuales se perpetraron entre enero y abril del presente año, de ahí que no quieren que se repita algo como lo sucedido. ¡Vóitelas!

En tanto que lo que es Sonora, al igual que Baja California y Sinaloa, son catalogados como de riesgo alto; mientras que ya con peligro medio aparecen Chihuahua, Nuevo León, Nayarit y Tlaxcala, de las 15 gubernaturas que están en disputa, de un total de 21 mil “hue$o$” públicos por los que contienden, de ahí que la apuesta es que no se desaten las pasiones políticas, para que “la sangre no llegue al río”, ni nada parecido.

