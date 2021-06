¡De mal en “píor” en Obregón!

Sigue perdido vocero de yaquis

Ahora “hielitos” de mariguana

“Vigilará” elección la Guardia

¡De mal en “píor” en Obregón!…Donde va de mal en “píor” es en Obregón, en cuanto a la inseguridad, y no porque el fin de semana mataran a diez personas, sino porque ya se está viendo cada cosa, como por ejemplo que en Cócorit en pleno funeral asesinaran a dos, e hirieran a otro par, en hechos ocurridos el sábado, cuando velaban a una mujer que había sido ejecutada el viernes. ¡De ese pelo!

Con lo que queda en claro que en ese inseguro municipio ya se están registrando sucesos que antes sólo sucedían en el Sur de México, como en esta ocasión cuando le daban el último adiós a Laura “N”, de 32 años de edad, quien fuera hallada sin vida con impactos de bala y las manos atadas, además de tener envuelto un saco en la cabeza, y llegara un comando armado disparando, al trascender que buscaban a su hermano.

Pero por si eso fuera poco también está otro hecho que consternara a los cajemenses, como es la muerte por daño colateral del joven con discapacidad, Frank T. S., al ser alcanzado por una bala perdida cuando jugaba básquetbol en la cancha de la colonia Fovissste III, en el sector Norte, en los momentos en que unos sicarios le dispararon a un sujeto que perseguían y al que acribillaron, pero llevándose a un inocente por delante. ¡Zaz!

Casi por nadaes que la condena de las diversas asociaciones que promueven la atención de personas con capacidades diferentes no se hiciera esperar, porque Frank, de 31 años de edad, era un destacado deportista integrante del Club Guerreros de Boliche, además de un excelente alumno de uno de los Centros de Atención Múltiple Laboral (CAM), de ahí que imperara la indignación y exigencia de justicia. ¡Tómala!

A ese grado es que en esa municipalidad ya están rebasadas las diferentes “fuerzas del orden”, con todo y la presencia de la tan cacaraqueada Guardia Nacional, que en la práctica nomás no ha servido “pa´nada”, y por el estilo ya está el Ejército y los federales, y ya de lo que son los municipales, simplemente no cuentan, de ahí que de la única que se ha dicho algo, es de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). ¡Pácatelas!

Y para quien dude de lo anterior, o del cómo ya nadie se salva del peligro de estar quedando en medio del fuego cruzado, derivado de los enfrentamientos de las diferentes bandas del crimen organizado que se disputan a muerte esa plaza, es que igualmente el pasado abril mataron a un conocido deportista ciclista, y todo por tener la mala suerte de pasar cuando había una tracatera, al dirigirse del trabajo a su casa. ¡Ups!

Es por eso que con creces, o cada vez más muertes, lo que es esa localidad se confirma como la cuarta ciudad más violenta del mundo, y sin que hasta hoy hayan hecho algo para contrarrestarlo, como lo exhibe el que no han implementado algún operativo extraordinario, y por el contrario hasta ya también fatídicamente rafaguearon al candidato a la alcaldía por el Movimiento Ciudadano (MC), Abel Murrieta Gutiérrez. ¡Glúp!

Lo que explica porque el alcalde de extracción morenista, Sergio Pablo Mariscal Sandoval, desde hace rato que anda “tirado a perder”, y sin ya no querer saber nada de esa responsabilidad, aunque el sentir que hay, es que por ser época electoral, tal vez le dijeron que no sacara la cabeza; al igual como tampoco los han hecho las alcaldesas de Guaymas y Navojoa, Sara Valles y Rosario Quintero, por el fiasco que han resultado ser.

Sigue perdido vocero de yaquis…A los que se les ha seguido poniendo la situación al rojo vivo, y no es albur, es a los integrantes de la belicosa tribu yaqui, por los más recientes acontecimientos que han enfrentado, y el último representado por la desaparición del vocero de esa etnia, cual es el caso del tachado de grillo de Tomás Rojo, de 54 años de edad, quien el pasado jueves se esfumara en la comunidad de Vícam.

Porque desde ese día pareciera que a Rojo Valencia “se lo tragó la tierra”, al ser visto por última vez a las 5:00 horas de la madrugada, antes de salir a caminar como acostumbraba, por lo que vestía pants de color negro, suéter gris y tenis negros Reebok, así como su característico paño de color rojo que siempre se amarra al cuello, de ahí por qué sus familiares temen que haya sido privado de la libertad y esté en riesgo. ¡Palos!

No en balde es que alrededor de una veintena de agentes han realizado operativos de búsqueda por tierra y aire con la utilización de un dron, así como a pie y en vehículos por brechas, caminos y veredas de la zona de esos pueblos étnicos, pero sin que hasta ahora hubieran podido dar con su paradero, aun y cuando también apoyan en esas labores de rastreo los miembros de la Guardia Tradicional Yaqui. ¡Ni más ni menos!

Razón por la cual es que la perdida de Tomás se suma a los recientes hechos que ya han tenido lugar en esa región, que está considerada como territorio sin ley, lo que aseguran que se presta para delinquir de distintas maneras, como por ejemplo permitiendo el huachicol, de ahí que una y otra vez han descubierto pipas con miles de litros de gasolina; eso aunado a que han tenido lugar varias ejecuciones. ¡A ese grado!

Ante lo que su familia ya teme por su vida, por lo que ya ayer pidieran por las redes sociales la ayuda de los sonorenses para intentar localizarlo, con la consigna de que no buscarán culpables, sino sólo a su hermano de sangre, por lo que así está la desesperación y ese drama familiar, que se da en medio de la radicalización que han hecho con los cobros que hacen por dejar pasar en la carretera de Cuatro Carriles. ¡Mínimo!

Ahora “hielitos” de mariguana…Lo que tal parece que ya se está volviendo “normal”, es que en esta Capitalhermosillenses preparen alimentos con mariguana, como lo refleja el que ahora se intoxicaran dos hermanos, de 11 y 13 años de edad, de la colonia Solidaridad, al consumir de los llamados “hielitos”, o helados caseros, al ser elaborados con esa yerba mala, de ahí que terminaran “ondeados”. ¡Vóitelas!

Si se toma en cuenta que anteriormente también detuvieron a un par de adolescentes por vender brownies, o pastelillos de chocolate, a los que les agregaron de ese cannabis, de ahí que los consumidores igual “se alocaran” y sufrieran una intoxicación, como está vez cuandoel pasado sábado en la tarde la mamá de los infantes reportó el hecho al número de emergencia del 911, porque sus hijos empezaron a sentirse mal.

Ya que a decir de la madre, en cuanto detectó que los niños empezaron a tener problemas en su salud, procedió a revisar el empaque del producto que le habían comprado a una vecina, observando residuos del mencionado enervante en el interior, de ahí que cuando llegaron los elementos de la Policía Municipal los auxiliaron y trasladaron a recibir atención médica al Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES).

Sin embargo al cuestionar a la vendedora, ésta salió con la excusa de que los citados “hielos alterados” los había preparado una sobrina que ya no se encontraba en la vivienda, en lo que es una versión que más bien sonó a puro pretexto, pero que por la gravedad de la acción, es algo que no debería dejarse pasar, porque capaz y se equivocaron al venderlos, y más bien los habían hechosobre pedido para “clientes” específicos.

Así que ese es otro “helado trompo” para la uña de la Fiscal Estatal, Claudia Indira Contreras Córdova, para que actúen en consecuencia, y no vaya a ocurrir lo mismo que con los cheff de los brownies enmariguanados, a los que arrestaron pero luego los soltaron por ser menores de edad, y es que por lo que se ve ya es necesario sentar un precedente para que no sigan repitiendo esa misma receta de droga. ¿Qué no?

“Vigilará” elección la Guardia…Y con lo que ya todo mundo se puso a pensar y dudar, es con el anuncio que ya ayer hicieran, de que la Guardia Nacional (GN) es la que coordinará el operativo para la jornada electoral del 6 de junio, como lo adelantara en su conferencia mañanera el “Pejidente” de la Nación, Manuel López Obrador, por intuirse que eso huele a una posible intromisión a la hora de la votación. ¿Será?

Aun y cuando consideran que Andrés Manuel trata de disfrazarla, con el hecho de que la también conocida como Guarida, por haber sido refugio de muchos militares, dizque estaría coordinada con los gobiernos de los Estados, en aras de garantizar la paz y evitar la violencia, pero la cuestión es que ellos son los que tendrán “el sartén por el mango”, a la hora de hacer presencia ante cualquier contingencia. ¡De ese tamaño!

Toda vez que AMLO no negó que sí habrá una intervención de la GN, pero según él para que haya tranquilidad y se respete la voluntad de acudir a votar en santa paz, tan es así que apuntillara que desde esta semana habrá mucho más cuidado en la República Mexicana en materia de seguridad, como la que no hay ni para combatir a los delincuentes, lo que deja entrever la atención que le estarán poniendo a los comicios.

Con ese fin es que López Obrador ventilara, que desde hace dos meses están afinando una estrategia de seguridad en el contexto electoral, además de que contarán con una mesa central para recibir denuncias y darles protección a los candidatos y cuidar a los ciudadanos, para contrarrestar a quienes pudieran salir a provocar, porque la misión es la de que no manchen el nombre de México. ¡De ese vuelo!

Y es que precisamente ese es el temor que hay de parte de la oposición, el que de esa forma vayan a operar con el aparato de Estado para “meter la mano” en los centros para sufragar, sobre todo en los que vaya llevando la de perder el Partido en el poder, y es que a querer y no, pero el que terminará imponiéndose, es el uniforme militarizado de la Federación, de ahí que especulen que pudiera resultar contraproducente. ¡Ouch!

