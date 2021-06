Sentencian a homicida de un profesor

Tras un año y cuatro meses de proceso legal, la familia de Fernando Ortiz, un maestro asesinado durante un asalto a transporte público en el Estado de México, obtuvo la primera sentencia condenatoria en contra de uno de los tres presuntos implicados.

De acuerdo con los familiares de Fernando, el maestro asesinado a balazos a bordo de una unidad de transporte público en el municipio de San Mateo Atenco, la sentencia fue notificada este viernes y fue impuesta por el juez del caso, por 56 años y tres meses de prisión en contra de uno de los responsables. El asalto se registró el 19 de febrero de 2020 y, un mes después, uno de los tres implicados en el robo fue detenido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Raúl Ortiz, hermano de Fernando, detalló que el sujeto condenado ayer, fue quien ordenó el asesinato del maestro ya que no aportó pertenencias de valor durante el asalto a pasajeros.

«Dijeron que mi hermano se había resistido al asalto, pero eso no fue cierto, él valoraba mucho su vida y jamás hubiera actuado así, lo que pasó es que no traía nada de valor porque 15 días antes le habían quitado su celular y sus cosas en Toluca, solo nos avisó que le habían robado todo», dijo Raúl Ortiz.

Sobre el caso, existe un segundo implicado quien ya fue detenido y vinculado a proceso pues presuntamente fue quien accionó un arma de fuego en contra del maestro, en tanto un tercer sujeto que también participó en el atraco se encuentra prófugo.