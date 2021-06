Se suma Pepe Celaya a Ernesto Gándara para que llegue a la gubernatura

El candidato del PT, lamentó que el candidato Alfonso Durazo asumió actitudes soberbias y no apoyó a su partido, mientras que Gándara es u hombre que conocemos y de palabra

El candidato a la alcaldía de Hermosillo por el Partido del Trabajo (PT), José ‘Pepe’ Celaya, anunció que respaldará a Ernesto ‘Borrego’ Gándara aspirante a la gubernatura de Sonora por la alianza Va por Sonora, al considerar que Alfonso Durazo Montaño ha asumido actitudes soberbias y arrogantes.

Aunque invitó a votar a por el candidato a la gubernatura de Sonora de la alianza Va por Sonora, Pepe Celaya también exhortó a los ciudadanos a emitir su voto a favor del PT en la alcaldía de Hermosillo.

Pepe Celaya agregó que “Ernesto Gándara es un hombre que todos conocemos, un hombre de palabra y con un plan claro para reactivar la economía en todo el estado y es el liderazgo que hoy necesitamos en Sonora”

En tanto, las conductas y actitudes del candidato a la gubernatura por Morena no responden a la Cuarta Transformación ni a alguien que coloque los intereses de la comunidad como el centro de sus preocupaciones.

“Analizamos como equipo la situación, concluimos que se está pasando por encima de los principios esenciales de la 4T, de no mentir, y ha mentido; no robar, y ha robado; no traicionar, y ha traicionado”, subrayó.

Por ello, no podemos seguir apoyándolo ni pedir el voto por quien actúa de esa manera. Si así lo hace como candidato, si llegara ser gobernador sería peor, Alfonso Durazo no debe ser gobernador, reiteró.