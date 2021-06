Se sube al podio Pato O’Ward

Patricio O’Ward se apuntó su tercer podio de la temporada de la IndyCar al finalizar tercero en la Carrera 1 del Gran Premio de Detroit, una prueba que estuvo detenida más de una hora por un accidente y que ganó Marcus Ericsson.

Pese a que largó desde la primera posición tras haber ganado la pole position temprano y de una firme arrancada en la que no dejó pasar a Alexander Rossi, Pato se fue apenas en la cuarta vuelta a pits junto a otros pilotos, lo que le ocasionó rezagarse en el grupo.

Otro de los que visitó pits fue Rossi, quien tuvo un mejor regreso a pista, pues no sólo pasó a O’Ward, sino que escaló más posiciones.

Más adelante en la prueba llegó el incidente que cambió la rutina. En la vuelta 25, tras no poder detenerse saliendo de una curva, Felix Rosenqvist, coequipero del mexicano en Arrow McLaren SP, se estrelló contra un muro de contención.

Afortunadamente el choque se dio contra una barrera que contaba con llantas para amortiguar los impactos. Tras el fuerte percance, el auto número 7 quedó atascado con la nariz hacia el cielo; el sueco fue retirado unos minutos después en camilla.

Los oficiales mostraron bandera roja y la carrera se reanudó poco más de una hora después, hasta dejar la pista en condiciones óptimas.

Previo a la rearrancada, Pato y otros pilotos visitaron pits y ahí cayó varios lugares, que rápido logró retomar. Por si faltara algo, esa escalada la coronó con un emocionante rebase sobre el multicampeón Scott Dixon para arrebatarle el sexto lugar.

O’Ward había retomado el liderato, pero ingresó por última vez a pits y comenzó de nuevo una escalada de lugares. En un pique con el veterano Takuma Sato, luego de que el nipón lo dejara atrás, Pato le reclamó con la mano.

Pero el tricolor tendría su recompensa más adelante.

A cinco vueltas por terminar, Romain Grosjean golpeó el muro exterior y se presentó una nueva bandera roja y vino la catástrofe para Will Power, quien estaba por ganar la carrera, pero su auto no encendió después de la detención.

Y ahí, en la rearrancada, O’Ward, de 22 años, pasó al asiático de 44 para firmar así un nuevo Top 3 en el año luego de los conseguidos en el Texas Motor Speedway (tercero en la Carrera 1 y victoria en la 2).

Ericsson se quedó con la victoria, mientras que Rinus VeeKay y O’Ward completaron el podio.

Con este resultado, Patricio pasó a Scott Dixon en el campeonato al segundo lugar y se acercó con 246 puntos al líder Álex Palou, quien finalizó 15 y se quedó con 263 unidades.

Este domingo se llevará a cabo la Carrera 2 del fin de semana sobre una pista que causó muchos problemas por su asfalto. La prueba se correrá a las 11:40 de la mañana, tiempo del centro de México, pero antes, a las 8:00, se disputará la calificación.