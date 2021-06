Se proclama Durazo ganador en la plaza Zubeldía

El candidato de la alianza “Juntos haremos historia en Sonora” dijo que está a punto de comenzar la época de la transformación en la entidad

El pueblo de Sonora ha abierto las puertas de par en par a la cuarta transformación, ha triunfado la opción del cambio verdadero, hoy termina una época y otra está a punto de comenzar, expresó el candidato a la gubernatura de Sonora por la coalición Juntos Haremos Historia, Alfonso Durazo Montaño en su mensaje al pueblo sonorense.

Ante decenas de personas que se congregaron en la plaza Emiliana de Zubeldía, destacó que vienen tiempos mejores para Sonora y llega su fin el gobierno de un clan, el gobierno de unos pocos.

“Encabezaré un gobierno honesto, incluyente, tolerante, pero sobretodo humano y decente que traerá por fin justicia a nuestros hermanos marginados para que dejen ya de carecer de todo lo que los distintos gobiernos anteriores les han negado, esta lucha ha valido la pena”, resaltó.

Acompañado de su familia y candidatos a los distintos cargos de elección popular de su partido, Durazo Montaño dijo que llega su fin una era de privilegiar a unos cuantos, de cuotas y cuates, y de autocomplacencias.

“Al ganar ahora la gubernatura del Estado, podemos decir que esta lucha ha valido la pena, no le quedaremos mal a quienes han depositado su esperanza en nuestro movimiento ni a quienes nos han confiado en nosotros, porque sabe que nuestros principios coinciden con los suyos, les demostraremos que valió la pena sostener esta hermosa lucha”, apuntó.

El candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), subrayó que impulsará un cambio generador de una nueva cultura política y renovarán la vida pública de Sonora bajo los principios y prácticas de la cuarta transformación: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.