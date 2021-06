Se impone Brasil ante Venezuela por 3-0 al iniciar la Copa América

Los anfitriones no tuvieron problemas para imponerse a los venezolanos en el encuentro inaugural

Brasil tuvo un cómodo debut en la Copa América luego de golear 3-0 a Venezuela en el partido inaugural.

La Canarinha no pasó problemas para agenciarse los primeros tres puntos del torneo ante una Vinotinto que soló buscó sobrevivir en el Estadio Nacional de Brasilia.

Brasil fue superior de principio a fin, no pasó peligro en el arco custodiado por Alisson, y pese a que no lució tan contundente en el primer tiempo, sí supo resolver el encuentro.

El primer tanto llegó al 23′, en una jugada donde Marquinhos apareció dentro del área chica para rematar un centro de forma descompuesta, el arquero Joel Graterol atajó mal el centro y el balón entró lento a las redes para el 1-0.

Brasil llegó con insistencia el resto del primer tiempo al arco vinotinto, pero no pudo extender su ventaja.

No fue hasta la segunda parte cuando Brasil logró marcar el segundo tanto a su cuenta.

Danilo desbordó por derecha y Yohán Cumana lo derribó por detrás, dentro del área grande. Neymar hizo efectiva la pena máxima para marcar el 2-0.

Ya en el 90′, Neymar asistió a Gabriel Barbosa para que éste marca el tercer y último tanto para los locales.

Brasil solo tuvo que manejar el resultado para sellar sus primeros tres puntos en el Grupo A.