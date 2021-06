Se coloca Carlos Ortiz en el “top 5” en Ohio

El tapatío se colocó en cuarta posición en The Memorial Tournament

Carlos Ortiz tuvo un largo día, pero supo sacarle beneficio para instalarse en la cuarta posición en The Memorial Tournament.

Las intensas tormentas que azotaron Ohio el jueves, obligaron a Ortiz a terminar su primera ronda e inmediatamente arrancar la segunda por lo que jugó 31 hoyos consecutivos, a los que le sacó provecho.

Al firmar su tarjeta, el jugador tapatío terminó con score de 138 golpes (-5) para meterse al Top 5 del evento del PGA Tour, sin embargo la luz no alcanzó para que todos los jugadores terminaran su vuelta, por lo que su lugar es momentáneo y se ubica a dos del liderato que comparten el estadounidense Patrick Cantlay y el español Jon Rahm.

En la LPGA, la capitalina Gaby López no pudo ascender en el tablero y finalizó en el lugar 29 tras la segunda ronda del US Women’s Open, segundo «Major» de la temporada en la rama femenil.

López firmó tarjeta de 73 impactos (+2) que le dejó un total de 145 golpes (+3).

La morelense Ingrid Gutiérrez no corrió con la mejor suerte y se despidió del torneo al no superar el corte.