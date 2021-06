Se asocian George Clooney y Eva Longoria y crean escuela de cine en Hollywood

Otra estrellas de renombre que participan el proyecto son Kerry Washington, Mindy Kaling y Don Cheadle

Estrellas de renombre como George Clooney, Eva Longoria, Kerry Washington, Mindy Kaling y Don Cheadle, entre otras, están uniendo esfuerzos por una buena causa.

Junto con los directores de Creative Artists Agency, los actores crearán una nueva institución secundaria en Los Ángeles: la Escuela de Producción de Cine y Televisión Roybal, ubicada en del Centro de Aprendizaje Edward R. Roybal, para ayudar a jóvenes en comunidades precarias a entrenar para trabajos en Hollywood.

Según The New York Times, el colegio está programado para inaugurarse en otoño de 2022.

«Está destinado a diversificar la línea de directores de fotografía, ingenieros, artistas de efectos visuales y otros trabajadores técnicos en el sector de trabajos emblemáticos de la ciudad. Es una de las tres iniciativas conjuntas en últimos meses entre escuelas de Los Ángeles y benefactores de la industria del entretenimiento».

«Todos reconocen que la industria necesita mejorar», dijo Clooney a The New York Times. «Pensamos que este sería un proceso mucho más largo, pero descubrimos que estábamos abriendo una puerta».

«Nadie es mejor para culpar a un estudio, sindicato o gremio para que se intensifique. Es lo que hacemos», agregó el ganador del Óscar.