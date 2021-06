Regresa Roger Waters a México en el 2022

El ex integrante de Pink Floyd adelantó en sus redes sociales que tocará en la CDMX los 14 y 15 de octubre para suplir los shows programados para el 7 y 8 de octubre de 2020 en el Palacio de los Deportes

Después de posponer su gira «This is Not a Drill» por la pandemia de Covid- 19, el músico Roger Waters ya alista su regreso y anunció sus nuevas fechas para llegar a México en 2022.

El ex integrante de Pink Floyd adelantó en sus redes sociales que tocará en la Ciudad de México los 14 y 15 de octubre para suplir los shows programados para el 7 y 8 de octubre de 2020 en el Palacio de los Deportes.

No se ha confirmado si volverá al mismo recinto o prevé cambiarlo, pues escribió que los detalles llegarán más adelante.

«Si posponer puede salvar una vida, valdrá la pena», tuiteó Waters cuando anunció que pospondría sus presentaciones por la crisis de salud.

En 2016 Waters demostró su pasión por México tanto en su concierto en el Foro Sol el 28 de septiembre como en una presentación especial en el Zócalo de la CDMX el 1 de octubre, en el que congregó a 200 mil mexicanos.

«La última vez que toqué en el Foro Sol conocí a familias de jóvenes desaparecidos. Sus lágrimas se hicieron mías. Señor Presidente, más de 28 mil hombres, niños y niñas, han desaparecido durante su mandato. ¿Dónde están?», cuestionó desde el escenario en aquella ocasión al entonces Presidente Enrique Peña Nieto.