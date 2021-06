Regresa Plutarco Haza a los escenarios con el monólogo Voy a ser papá

El actor con ascendencia sonorense, dijo que él siempre quiso ser padre

¿Cómo ser papá puede cambiarle la vida a un hombre, sobre todo cuando no estaba en sus planes? La reflexión la plantea el actor Plutarco Haza en el monólogo Voy a ser papá.

“Me siento muy contento, que después de más de un año de estar parados, me pueda presentar otra vez en el teatro en vivo. Es un monólogo que se hizo en Broadway hace dos años y después se estrenó en Netflix. Me pareció muy divertido, porque era la historia de un hombre y de su esposa, quienes decidieron, como muchas personas en esta época, que no querían ser papás; serían una pareja sin hijos.

“Cuando la mujer cumple 40 años se arrepiente y este hombre, que ya estaba muy convencido de que no quería tener hijos, entre que lo convencen y lo obligan. Es así que este monólogo cuenta un poco la travesía, primero las razones por las que nunca ha querido ser papá, después cómo lo convencieron y cómo ser papá le cambió la vida. Todo de una manera muy cómica”, destacó Haza.

El actor, con 30 años de trayectoria, encontró puntos de identificación con su personaje, pero no precisamente el de no querer ser padre, pues lo es gratamente de dos hijos: el cantante Niico, de 21 años (que tuvo con Ludwika Paleta) y Leonardo, de dos años (con Ximena del Toro).

“Siempre quise tener hijos. Me identifiqué en lo que vive un hombre y una pareja a la hora de decidir embarazarse, todo ese proceso, hasta tener un bebé y cómo eso te cambia la vida. Se vuelve algo muy divertido.

El autor, el comediante estadunidense Mike Birbiglia, lo cuenta de una manera muy honesta, porque casi todos hablamos de que lo mejor en la vida es tener hijos y es la mayor bendición, pero nadie habla de las cosas difíciles y reales que implica tener un hijo. En el monólogo se habla de una manera muy divertida”, detalló Haza.

El caos en casa al tener un hijo y las tareas a desarrollar como padre, a cualquier hora del día, también se exponen en Voy a ser papá, basada en la obra The New One.

“Los niños traen mucha alegría y hay muchas risas, pero también hay mucho caos, porque nos traen acelerados, todo el tiempo están descubriendo cosas; quieren jugar, tirarse. Se va el sueño y viene desde limpiar pañales hasta todo lo que va pasando con el día a día de ellos y no hay un momento que sea relajado y tranquilo, siempre es caótico. Deja de serlo cuando uno se empieza a adaptar a esa nueva realidad.

“¿Desde cuándo no duermo? Ya tiene dos años que no duermo como antes, primero porque Leonardo estaba muy chiquito y se despertaba cada dos horas para comer y ahora porque no puede dormir o se quiere pasar a la cama. Nunca regresa el sueño como era antes de que él naciera, eso no existe”, dijo.

Sin embargo, la felicidad de ver el crecimiento de un hijo es indiscutible. Plutarco disfrutó este proceso en la primera etapa de su hijo Leo.

“Con el confinamiento por la pandemia he disfrutado mucho la paternidad, porque hemos estado las 24 horas del día con Leo. Obviamente si hubiera trabajado como antes, los fines de semana de teatro me lo hubiera perdido, o cuando tenía llamados.

“Ha sido una bendición estar con él tanto tiempo y es una situación ideal para él, porque tiene la atención de todos, todo el tiempo. Lo vi aprender a caminar, sus primeras palabras, a dar las gracias. De otra manera, quizá no me lo hubiera perdido, pero no hubiera podido estar tan presente. Si no fuera por la presión económica y laboral, este año hubiera sido un año sabático maravilloso”, añadió.

La diferencia con la primera vez que fue papá radica en que ahora considera estar más relajado, para no querer ser el papá perfecto.

“Ya me doy cuenta que no hay manera de que lo hagas perfecto. Cada niño es distinto, cada situación es distinta. Cuando sabes eso, uno se relaja y simplemente tratas de ser tú con todo el amor que tienes por ellos”, concluyó.