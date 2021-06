Regresa Miguel Ríos ¡con aplausos!

Ofrecerá su primer concierto en streaming en seis décadas de carrera; el show se denomina «77 Tacos»

Miguel Ríos cumplirá años y lo celebrará con «77 Tacos», su primer concierto en streaming en seis décadas de carrera, el cual, a diferencia de otros shows de famosos durante la pandemia de coronavirus, contará con público y aplausos cercanos.

«Va a haber aplausos porque voy a invitar a 100 amigos míos. El sitio donde vamos a cantar es la Sala Galileo (Madrid), donde yo no he actuado nunca aunque sí he cantado con unos compañeros.

«Es un local donde actúan cantautores, y van a estar ahí varios amigos míos. Vamos a tomar la tarta, a cantar en directo, a pasarla muy bien y eso», señala, sonriente, el legendario rockero español en videoenlace desde el estudio donde ensaya, en Madrid.

Se reserva los detalles de qué figuras lo acompañarán en el escenario, pero adelanta que el evento, cuya recaudación será a beneficio, es el arranque de una gira de presentación de su nuevo disco, Un Largo Tiempo, que abarca varias ciudades españolas, entre ellas su natal Granada, en diciembre.

«He visto algunos streamings de algunos artistas, compañeros, pero yo todavía no he tenido la experiencia, y sí, lo bonito del streaming este es que los beneficios que se consigan van para la asociación Mensajeros de la Paz, que auxilia a gente con pocos recursos.

«Y también irá al fondo de asistencia de una asociación de artistas, AIE, que apoya a músicos que han sido muy golpeados por la pandemia. Entonces, lo bonito de cantar el día de mi cumpleaños, además de estrenar un disco nuevo, es también poderlo hacer de una forma altruista», cuenta Ríos.

Los accesos para el espectáculo, en el que cantará gran parte del nuevo material, así como un puñado de sus grandes éxitos, se pueden adquirir en la página oficial del músico, miguel-rios.com; en México se transmitirá a las 13:00 horas.

Quería retirarse, pero…

Se despidió de la música con el disco Bye Bye Ríos, en 2010. Hasta hizo una gira internacional. Lo cierto es, relata el artista, que la voluntad de otros cambió su deseo.

«Verdaderamente lo quería dejar (la música). Soy embustero, pero no tanto (risas). Pero inmediatamente que lo dejé y empecé a escribir mis memorias, me empezaron a llamar muchos compañeros para cantar con ellos. Decían: ‘Como Miguel ya está jubilado, que se venga a echar un palomazo’.

«Y la verdad es que eso me obligaba a estar bien de la voz, a no abandonarme. Y bueno, tampoco se me caía el pelo entonces, me dije: ‘¡Joder! Tendré que volver otra vez (risas)'».