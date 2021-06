Reforzaría Charlyn Corral al Pachuca

La jugadora, a quien la FIFA nombra «Niña Prodigio del Balompié Internacional», tendría pie y medio en la Liga MX Femenil.

Tras varios años militando en Europa, Charlyn Corral jugaría en el futbol mexicano. Todo apunta a que la delantera tendría un acuerdo con el Club Pachuca para formar parte del plantel para la próxima temporada.

Desde su histórico debut a los 13 años con la Selección Nacional, Charlyn se ha convertido en uno de los máximos referentes del futbol femenil en México y el mundo.

Participó en diferentes olimpiadas nacionales, estudió y fue figura de la Universidad de Louisville. En Finlandia jugó para el Merilappi United, pero su potencial futbolístico estalló en su llegada al Levante, ahí jugó cuatro temporadas, en una de ellas se convirtió en la goleadora del campeonato con 24 dianas.

Con la Selección Mexicana ha participado en mundiales de categorías inferiores con la Sub 20 en el 2006, 2008 y 2010 con cuatro goles en 10 partidos y mientras que con la mayor asistió al Mundial de Alemania en el 2011 aunque únicamente jugó 30 minutos.

En el 2019 se convirtió en la segunda mexicana en jugar para el Atlético de Madrid, pero una lesión le mantuvo al margen de las canchas, por ello el club colchonero le habría dado facilidades para salir de la institución.

En entrevista con Excélsior en el 2020, la jugadora habló de su interés por jugar en el campeonato mexicano.

“Al final uno siempre sueña con estar con su gente y que tus amigos o familia te vayan a ver jugar, es algo que me gustaría. Pero me gustaría jugar aún en buen nivel y no que la gente me vea en mi descenso, sin duda me gustaría”, comentó.

El equipo que comanda la española Toña Is se encuentra en trabajos de pretemporada y de momento suma tres refuerzos para el Apertura 2021, Lucero Cuevas procedente de las Esmeraldas de León, así como las jugadoras bicampeonas con Tigres Selene Cortés y Natalia Gómez Junco.

La principal encomienda del equipo es volver a los primeros lugares de la tabla y buscar llegar a instancias finales.

El semestre anterior Pachuca culminó en el sexto lugar de la clasificación y se quedaron en la fase de cuartos de final de la Liguilla.