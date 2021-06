Realizan promoción para consulta ciudadana

El próximo primero de agosto se llevará a cabo una consulta popular para enjuiciar a ex presidentes de México, por parte de la organización #JuicioSíImpunidadNo por lo que invitan a la ciudadanía a ser partícipes de este ejercicio.

El coordinador Estatal de Mexicanos por la 4T, Eduardo Ceceña Borboa, informó que la consulta será organizada por el Instituto Nacional Electoral y se instalarán en la entidad mil 252 mesas receptoras con dos mil boletas en cada una para que la gente salga a emitir su voto sobre este tema tan trascendental.

Resaltó que el ejercicio de la consulta popular sobre la viabilidad de indicar el proceso legal de este ejercicio, aprobado en octubre del 2020 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es tambien consecuencia de generar un antecedente para deslindarnos de un proceso de impunidad y encubrimiento que han caracterizado los gobiernos neoliberales.

Es por eso que estamos aquí informándoles a todos los ciudadanos sobre la importancia de salir a votar el primero de agosto con él sí Si queremos que haya justicia y no queremos que haya más impunidad.

«Realmente tenemos una tarea importante nos queda un mes para poder seguir recorriendo e informando a los ciudadanos que llegó la hora del pueblo, llegó la oportunidad de poder hacer justicia en el país, y un recuento histórico de las atrocidades qué han hecho los gobiernos neoliberales», dijo.

Ceceña Borboa mencionó que se requieren 37 millones de firmas a nivel nacional para que el INE pueda hacer vinculante este ejercicio, es decir, el 40 por ciento de la lista nominal, por lo que reiteró la invitación a la ciudadanía a emitir su voto en esta consulta el primero de agosto, y poder enjuiciar a los ex presidentes.