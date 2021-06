Quiere Débora Hallal triunfo en Miss Universo

En contadas ocasiones, quedarse con el segundo lugar en una competencia es también un premio. Y eso es lo que vive ahora la sinaloense Débora Hallal.

Andrea Meza fue la ganadora del certamen Mexicana Universal, pero al ser coronada recientemente como Miss Universo, el máximo título de belleza nacional es ahora para la norteña de 24 años.

Débora representará al País en la siguiente competencia de Miss Universo, a finales de año.

«Andrea fue la ganadora y me siento feliz por ella de que se trajo la tercera corona de Miss Universo para México. No me lo esperaba, pero ahora es mi turno y es una oportunidad que disfrutaré al máximo», expresó Débora en entrevista exclusiva desde su casa en Los Mochis.

La licenciada en Administración de Empresas no obvia otras circunstancias alrededor de su reinado y eso la hace confiar en las segundas oportunidades. Lo dice por experiencia, afirma categóricamente.

«Vamos por el ‘back to back’, yo sí creo que puedo ganar y para eso confiaré en todo el equipo con el que trabajo. Las segundas oportunidades existen y yo soy la prueba de ello», puntualizó la modelo, haciendo referencia a que en la historia del certamen universal sólo Venezuela ha conseguido dos reinas consecutivas, Dayana Mendoza y Stefanía Fernández, en 2008 y 2009.

Devota practicante del patinaje urbano y del ejercicio de alto impacto, atesora una historia de incertidumbre y sufrimiento que la hizo batallar durante mucho tiempo y pensar en retirarse de los concursos que tanta ilusión le hacían desde niña.

Al final, es una de sus grandes enseñanzas.