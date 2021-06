Preparan JLo y Rauw Alejandro video clip en Miami

La actriz, cantante y productora neoyorquina posó en una fotografía con agentes de la policía

Jennifer López y el rapero puertorriqueño Rauw Alejandro rodaron este miércoles escenas para un video clip a dúo en la popular calle Española Way y otros sitios icónicos de Miami, del cual no se divulgó mayores detalles.

El rodaje comenzó el martes por la tarde y concluyó la madrugada de ayer en Española Way, donde la actriz, cantante y productora neoyorquina posó en una fotografía con agentes de la policía, informó hoy la compañía de Relaciones Públicas DeepSleep Studio.

Aunque el título del video clip con Rauw Alejandro no ha trascendido hasta el momento, el permiso de rodaje de la ciudad de Miami fue concedido bajo el nombre de «Avanza».

JLo estaba radiante y llena de energía a pesar de que el rodaje tomó más de nueve horas, informaron los publicistas.

La también actriz y productora parece que se despide de Miami, que ha sido últimamente su residencia, para regresar a Hollywood.

Su compañía Nuyorican Productions producirá películas y documentales para Netflix gracias a un acuerdo de colaboración exclusivo con la plataforma de «streaming».

La estrella ya trabaja en dos largometrajes que también protagonizará: El thriller de acción The Mother, dirigido por Niki Caro (Mulán) y cuyo estreno está previsto para finales del año que viene; y la cinta The Cipher, que adaptará la novela homónima de Isabella Maldonado.