Ponen a los Nuggets contra la pared al caer 98-123 ante los Soles

El equipo de Phoenix se colocó arriba 2-0 en las Semifinales de la Conferencia del Oeste de la NBA

Los Soles siguen brillando. Phoenix se colocó arriba 2-0 en las Semifinales de la Conferencia del Oeste.

Chris Paul finalizó con 17 puntos y 15 asistencias para que los Soles vencieran 123-98 a los Nuggets de Denver.

Seis jugadores de Phoenix, segundos sembrados del Oeste en los actuales Playoffs, terminaron con doble dígito en un partido donde los locales fueron muy superiores en un duelo donde entraron 16 mil 500 personas a la casa de los Soles.

Han sido dos victorias fáciles para Phoenix, pues en el primer duelo también ganaron holgadamente por 122-105.

Los tiros de los Soles desde la larga distancia hicieron daño. Metieron 18 triples de 38 intentos, para una efectividad de casi el 48 por ciento.

Nikola Jokic, quien apenas fue nombrado el Jugador Más Valioso de la NBA en esta campaña 2020-21, finalizó con 24 puntos y 13 tableros, pero el resto de los Nuggets no respondieron.

Tres titulares, Aaron Gordon, Austin Rivers y Facundo Campazzo no pudieron meter más de seis puntos en el juego.

La serie se trasladará para el Juego 3 y 4 a Colorado. El viernes será el tercero de la serie.

Phoenix llevaba 11 años que no clasificaba a postemporada, y está a dos triunfos más de colocarse en la Final del Oeste, misma instancia donde se quedó en la temporada 2009-10.