Pierde Ninel Conde su demanda

Las cosas no van nada bien para Ninel Conde, pues no sólo por la situación legal de su esposo Larry Ramos, sino porque perdió la demanda en contra de su ex, Giovanni Medina.

La llamada “Bombón Asesino” enfrentó una lucha legal en contra del padre de su hijo, Emmanuel, por violencia doméstica. Sin embargo, por falta de evidencia, el fallo fue a favor del empresario.

De acuerdo al programa “Suelta la Sopa”, las autoridades mexicanas no hallaron pruebas suficientes para comprobar que Giovanni agredió a Ninel.

Cabe recordar que se filtraron unas polémicas imágenes de la famosa con golpes en el cuerpo, aunque presuntamente se habría tratado de un montaje.

«Hubo una serie de mentiras, una serie de tergiversación. Se tomó al derecho penal como un medio para lograr otros fines.

Esto nuevamente nos dice ‘tienen razón, no hay elementos suficientes para vincular a proceso al señor’”, mencionó al programa de espectáculos la abogada de Giovanni Medina, Jenny Hernández.