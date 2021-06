Pide Noelia por más romance en la música

«Es tiempo de que regrese el romance y el amor que tanta falta nos hace», afirma la cantante boricua

El público la conoció con baladas románticas hace más de 20 años, y toda esa pasión de una mujer enamorada o despechada, Noelia la vuelve a experimentar con su nuevo sencillo, titulado «Yo No Fallé».

Fue el pasado 24 de junio cuando se dio a conocer el tema, que la coloca de nuevo en la escena musical.

«Es una canción hermosa de desamor que habla de cuando has entregado todo y ya no hay nada más qué dar. Es una letra muy profunda, que a todos en algún momento nos ha pasado», dijo en torno al estreno.

«Regresamos a lo que es la música romántica con todos los ingredientes y condimentos de cuando empecé (en 1999)», añadió.

Para muchos, la sexy Noelia es una mujer desinhibida, atrevida y audaz, pero la cantante pide se termine ya la violencia y agresividad en contra de la mujer que tienen algunos temas de corte urbano.

La intérprete boricua, de 41 años, aseguró que ciertos temas son violentos porque se habla de «matar», «pegar» y «nalguear» a las mujeres.

«Bailan los hombres mientras ellas están haciendo eso que, para mí es feísimo, el famoso perreo, de esa manera tan sucia y les pegan en las nalgas. La parte más preocupante es cuando niños y adolescentes están escuchando eso», agregó.

Hay letras con contenido misógino por eso, la esposa del empresario Jorge Reynoso se ha dado a la tarea de poner un alto a este movimiento.

Cuando empezó, acotó, era mucho más blanco, más light, con temas al estilo de Daddy Yankee que no rayaban en lo agresivo, pero conforme fueron llegando nuevos reguetoneros el tono fue subiendo, contó.