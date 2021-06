Pedirá Celida López conteo de votos

Señaló que faltan por contabilizarse 40 mil votos por lo que buscarán que se respete la decisión de los hermosillenses

Hasta el día de hoy no se tiene en Hermosillo un ganador a la alcaldía, porque no hay un conteo final de votos, y esperarán a tener contabilizadas todas las actas electorales, declaró Celida López Cárdenas.

La candidata a la presidencia municipal de Hermosillo por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo que aún faltan por contabilizarse alrededor de 40 mil votos, por lo que emprenderán un proceso jurídico para que se respete la decisión de los hermosillenses, ya que la diferencia entre el primero y segundo lugar es muy pequeña.

“Estamos hoy en un momento que no hay un ganador en la ciudad de Hermosillo. La alcaldía no tiene hoy un presidente municipal electo virtualmente; hay más de 197 actas que no tenemos y que estamos haciendo un esfuerzo enorme para tener esos datos y poderlos capturar. Si bien es cierto, hay un 86 por ciento de contabilización preliminar, aún queda un 14 por ciento y no estamos hablando de menos de 40 mil votos que no están todavía contabilizados en el PREP , porque no hay actas visibles”, indicó.

Señaló que su representante en el Consejo Municipal está convocando a todos sus abogados para decidir cuál será el camino jurídico que van a emprender, toda vez que hay una diferencia muy pequeña entre el primero y segundo lugar, y vale la pena hablar de democracia y la importancia de respetar el voto, y las mayorías.

López Cárdenas explicó que cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor al número total de votos nulos, están en posibilidad de pedir el conteo y la apertura total de los paquetes; y en el caso de Hermosillo son más de seis mil votos nulos y existe una diferencia menor al dos por ciento entre el candidato de la alianza Va por Sonora, Antonio Astiazaran, y su persona.

Es por ello que, este miércoles empezará un conteo oficial de todas las actas, lo cual llevará varios días, y darle a la gente la tranquilidad y la esperanza de seguir fortaleciendo el camino de la democracia.

“Yo seré una mujer siempre respetuosa de las instituciones, habré de reconocer cualquiera que sea el resultado solo y hasta tener la contabilidad total de todos los paquetes electorales en Hermosillo”, puntualizó.

Añadió que una vez que tengan los resultados oficiales de esta jornada electoral, retomará su cargo como presidenta municipal, funciones que le encomendaron los hermosillenses hace tres años.