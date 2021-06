Paran de nuevo rodaje de Misión Imposible 7

Tras el largo parón sufrido al inicio de la pandemia, la producción de Misión Imposible 7 ha sido detenida una vez más. Paramount Pictures ha paralizado temporalmente el rodaje del filme protagonizado por Tom Cruise tras detectar un positivo en coronavirus entre el equipo.

«Hemos detenido temporalmente la producción en Misión Imposible 7 hasta el 14 de junio debido a los resultados positivos de un test de coronavirus durante las pruebas rutinarias», dijo un portavoz de Paramount, tal como recoge The Guardian.

«Estamos siguiendo todos los protocolos de seguridad y continuaremos monitoreando la situación», añadió. El rodaje está teniendo lugar en Reino Unido.

Esta no es la primera vez que Paramount tiene que posponer el rodaje de Misión Imposible 7 por un caso de coronavirus. En septiembre de 2020 la filmación se vio detenida de nuevo cuando 12 personas dieron positivo en el set de Italia.

El pasado diciembre salió a la luz un audio de Cruise, que también es productor del filme, dando una severa reprimenda a dos trabajadores que no respetaban las normas de seguridad.

El actor amenazó con despedir a los miembros del equipo que se saltaran las medidas sanitarias en el set.

«Somos el ejemplo a seguir. En Hollywood están haciendo películas ahora mismo gracias a nosotros. Porque creen en nosotros y en lo que estamos haciendo.

«Hablo por teléfono con todos los malditos estudios por la noche, con las compañías de seguros, con los productores… y nos están observando y tomando de ejemplo para hacer sus películas.

«Estamos creando miles de puestos de trabajo, hijos de puta. No quiero volver a verlo nunca. ¡Nunca!».

«Díganlo a la gente que está perdiendo sus malditos hogares porque nuestra industria está cerrada. No van a poner comida en su mesa ni a pagar su educación universitaria. Pensando en eso me acuesto todas las noches: ¡El futuro de esta puta industria!», gritaba Cruise en la grabación.

«Así que lo siento, no quiero sus disculpas. Ya lo he dicho, es lo que quiero, y si no lo hacen, están fuera. ¡No vamos a cancelar esta maldita película! ¿Entendido? Si lo vuelvo a ver, están despedidos», amenazó.

Christopher McQuarrie es el director de la cinta, que también cuenta en su reparto con Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Simon Pegg, Shea Whigham, Henry Czerny, Gregory Sanon y Angela Bassett, entre otros. Misión Imposible 7 llegará a las salas de cine el 27 de mayo de 2022.