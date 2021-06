Olvida Rey Grupero a Cynthia Klitbo; anuncia noviazgo con Isa Castro, de Aca Shore

Luis Alberto Ordaz confesó que si es verdad que ya olvidó a la actriz y ahora sale con la participante del reality Acapulco Shore

Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, confesó si es verdad que ya olvidó a Cynthia Klitbo con Isa Castro, participante del reality Acapulco Shore.

Estoy contento porque para mucha gente fue, a lo mejor, muy precipitado, pero creo que yo estoy en un momento bueno para compartir con una persona, entonces estoy contento. Entonces, sí (confirma nueva relación sentimental). Estoy con Isa y llevamos apenas una semanita andando. Bien contento”

Rey Grupero e Isa Castro llevan poco tiempo de noviazgo, pero la química entre ellos es cada vez más grande.

La participante del reality destacó que, además de lo caballero que es el youtuber, lo que le encanta es que la pasan muy bien.

Todo, su carisma, cómo me trata, lo caballero que es, hace mucho no me tocaba alguien tan caballero y me divierto muchísimo, que es lo más importante.

La estrella de internet contó que tras fugaz romance con Cynthia Klitbo quedaron como buenos amigos.

Cynthia siempre fue una persona muy importante, una persona que me ayudó mucho en muchos aspectos de mi vida, entonces lo que tenemos es una gran amistad y siempre la voy a tener en mi corazón”

Por otra parte indicó que sus conflictos con Alfredo Adame quedaron en el pasado, pues, para él, no fue algo tan serio como varios pensaron.

Lo importante de esto es tampoco agarrar a una persona para molestarla toda la vida”.