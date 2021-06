Ofrece Gándara Sonora ganadora y unida

Karla Montaño

El candidato de la alianza Va por Sonora, dijo que Sonora está a punto de cambiar y pronto tendremos el estado que merecemos, aseguró

Estamos a un paso de tener un mejor Sonora y de trabajar juntos en la construcción de la entidad que todos merecemos, aseguró Ernesto el “Borrego” Gándara al cerrar campaña ante más de siete mil personas de Guaymas, Empalme y los valles, a quienes dijo ya son parte de la consolidación de la Sonora Ganadora en la entidad.

“Estas cosas están a punto de cambiar, Sonora se unió, Sonora se sumó cada vez más somos más, cada vez más tenemos un futuro que nosotros estamos construyendo, hoy y se los digo con pleno conocimiento de evidencia y de causa, estamos de pie, unidos y muy fuertes en los 72 municipios de Sonora”, advirtió el “Borrego” Gándara.

Acompañado de su esposa Pily Madrid y sus hijas, Daniela, Raquel y Fernanda, se comprometió a asumir con los sonorenses un gobierno de cercanía con las familias, un gobierno de construcción y de suma, que atenderá a todo el que lo necesite sin distinción.

Hoy, estamos de pie, unidos y muy fuertes en los 72 municipios de Sonora, tan solo en Guaymas, estamos a cinco días de que se reviertan las cosas, dijo.

Cuestionó al gobierno que no resolvió el problema de seguridad, y esa gente se fue de candidatos y no cumplieron, sostuvo.»Nosotros les vamos a demostrar que en Sonora sí sabemos hacer las cosas», reitero.

Dijo que el Sonora que viene contará con un proyecto de reactivación económica enfocando a los sectores más golpeados por la pandemia, también orientado a la educación y salud, al garantizar el acceso de calidad a todos los y las sonorenses en ambos temas y finalmente en la reconstrucción de la seguridad.

“Vamos a coordinarnos con todos los niveles de Gobierno, vamos a impulsar estrategias que no fallen y sobre todo no claudicaremos en el combate a la delincuencia, no vamos a abandonar ese trabajo, le regresaremos a los sonorenses la tranquilidad de vivir en un estado sin miedo”, declaró el “Borrego” Gándara.

Otro proyecto importante será la aprobación de la tarifa en la energía eléctrica 1G, dada las condiciones climatológicas de la entidad y que actualmente cuenta con la tarifa 1F, que provoca que durante el verano tengan que cubrirse altos costos en el recibo de luz.

“Esta será una de las primeras luchas que encabezaré como Gobernador ante la Federación, y sé que voy a contar con el respaldo de todos ustedes, porque como sonorenses nos están dañando no solo en retirarnos apoyos, sino en no voltear a ver nuestras necesidades”, enfatizó el Candidato.