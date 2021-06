Oficializan los Pumas cinco refuerzos

Los Pumas presentaron a sus cinco refuerzos para el próximo torneo de la Liga MX, el lateral izquierdo Efraín Velarde, el extremo ecuatoriano Washington Corozo, el portero Octavio Paz y los brasileños José Rogério de Oliveira Melo, quien se desempeña como medio por izquierda o delantero e Higor Meritão, centrocampista.

En cuanto a «El Chispa” Velarde, se trata de un regreso a la institución, luego de siete años en los que pasó por las filas de equipos como Monterrey, León, Toluca, Morelia y recientemente Mazatlán FC.

«Para mí regresar es un sueño, creo que no todos los jugadores tenemos esa posibilidad, esta es mi casa, así lo considero. Viví 16 años en esta institución, me tocó prácticamente inaugurar la cantera y hoy que regreso, me siento con la misma ilusión de cuando llegué, cuando era niño y bueno, con muchas ganas de trascender, de aportar mi experiencia y de aportar mi granito de arena desde donde me corresponda.

«Vengo a competir, a trabajar de la mejor manera y a tratar de transmitir a mis compañeros lo que significa Pumas. Creo que sería un sueño muy grande levantar la quinta estrella de mi parte y la octava por parte del club”, señaló durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en las instalaciones de cantera.

Por su parte, los dos elementos brasileños hablaron sobre las dudas que ha generado el hecho de que su más reciente experiencia futbolística haya sido en la cuarta división del futbol carioca, con la Asociación Ferroviária, equipo que también participa en el campeonato Paulista, un certamen regional del Estado de São Paulo.

«Muchos no nos conocen, pero no nos van a conocer, esperemos traer mucha felicidad a la afición. Pueden confiar en nosotros, porque nosotros no los vamos a defraudar”, advirtió Melitao.

«No caímos aquí de un paracaídas, tenemos nuestra historia . Agradecemos al presidente que confío en nosotros, el entrenador, sabemos de la responsabilidad, sabemos que un equipo del tamaño de Pumas no puede decepcionar y no lo vamos a hacer”, agregó Rogério.

A su vez, el ecuatoriano Corozo, quien se incorpora a la institución luego de su paso por el Sporting Cristal de Perú y el guardameta Paz, ex de los Coyotes de Tlaxcala de la Liga de Expansión, se refirieron al rol que esperan ocupar dentro del plantel auriazul.

«Creo que me han traído para intentar desequilibrar por las bandas. Espero darle lo mejor a Pumas, esperando los goles que también me hizo falta en el club (Sporting) pero creo que ahora con tanto trabajo y tanta definición, se puede llegar al éxito.

«Creo que venir a Pumas la verdad fue la mejor elección que he tomado, creo que me va a ayudar a crecer como persona y futbolista”, manifestó el jugador sudamericano.

«Agradecer al presidente, a Jesús (Ramírez) al cuerpo técnico que voltearon a verme. Sabemos que no está cualquiera en la portería de Pumas. Recalcar que yo vengo a crear una competencia interna y por un puesto, no es fácil, lo sabemos, pero esto es cuestión de trabajo y mucho esfuerzo”, añadió Paz, quien se une al jalisciense Alfredo Talavera y al guerrerense Julio González, como otro de los porteros que tendrá a su disposición el entrenador argentino Andrés Lillini en el primer equipo varonil de los Pumas.