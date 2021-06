Obtiene Urías novena victoria

En una accidentado juego afectado por la lluvia, Julio Urías consiguió su novena victoria de la temporada al lanzar seis entradas en el triunfo de los Dodgers de Los Ángeles 6-3 sobre los Piratas de Pittsburgh.

El lanzador sinaloense (9-2) no fue precisamente sólido en su salida 13 de la temporada, pues permitió 6 imparables -incluido un cuadrangular- y 3 carreras limpias, aunque retiró a 5 oponentes por la vía del ponche.

Pese su actuación en la loma no fue la mejor, Urías volvió a demostrar su capacidad con el bat y produjo 2 carreras con un sencillo al jardín central en la tercera entrada. Este es el cuarto partido consecutivo en el que el culichi consigue remolcar a sus compañeros.

El héroe de la jornada para los Dodgers fue Mookie Betts, quien no solo abrió el marcador con un cuadrangular en su primer turno al bat, sino que fue clave a la defensiva, rescatando a Urías de meterse en más problemas en el inicio del partido.