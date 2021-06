Llama a vacunarse contra Covid-19

Con la llegada de 93 mil 195 dosis de la vacuna Johnson & Johnson a la entidad inició este lunes la vacunación contra COVID-19 en personas de 18 a 39 años de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Plutarco Elías Calles y Altar, informó Enrique Clausen Iberri.

Después de confirmarse seis defunciones y 103 nuevos casos por COVID-19, el secretario de Salud detalló además que se inició también con la vacunación en personas de 40 a 49 años de Hermosillo con AstraZeneca y la segunda dosis en el rango de 50 a 59 años de Navojoa con Pfizer.

Clausen Iberri reiteró que la vacunación es el arma más poderosa contra este enemigo cruel y despiadado, por lo que invitó a las y los sonorenses a acudir por su vacuna cuando toque su turno.

“Mientras tanto, debemos seguir cuidándonos; usa tu cubrebocas a donde quiera que vayas, no olvides sanitizar o lavar tus manos constantemente, guarda la sana distancia, evita lugares aglomerados y ventila espacios; recuerda, el virus no se ha ido”, manifestó.

En cuanto a los datos estadísticos se confirmaron seis decesos más y 103 nuevos casos de COVID-19, con lo que se acumulan seis mil 498 defunciones y 78 mil 742 casos positivos en la entidad desde el inicio de la pandemia.

Además, se confirmaron seis fallecimientos, en cinco hombres y una mujer residentes de: Hermosillo tres; Nacozari, Caborca y Nogales uno cada uno.

También se confirmaron 103 nuevos casos por Covid en 68 mujeres y 35 hombres en residentes de: Hermosillo 51; Caborca 18; Nogales 16; Cajeme seis; General Plutarco Elías Calles cuatro; Santa Ana y Agua Prieta dos cada uno; Cananea, Benjamín Hill, Aconchi y Bacanora uno cada uno.

Además de seis casos pediátricos en tres niñas y tres niños, acumulándose mil 550 casos en total, y un caso en una mujer embarazada para sumar 545 y; no hubo casos en trabajadores de la salud.

Este lunes, no hubo personas dadas de alta, por lo que se mantienen 69 mil 684 personas las que se han recuperado en Sonora.

Al momento, se han realizado 143 mil 174pruebas,se han confirmado 78 mil 742 casos y se han descartado 64 mil 432; en cuadro leve ocho mil 711, dos mil 373 activos y seis mil 338 seguimiento terminado,63 mil 346 pacientes se han curado y 187 están hospitalizados, 28 estables, 117 graves, 42 críticos.

Piden no mezclar dosis de vacunas

Hasta el momento, en México no se ha considerado ni aprobado hacer combinación de diferentes tipos de vacunas contra COVID-19, por lo que la Secretaría de Salud en Sonora llama a la población a no acudir por un biológico diferente al que se le haya suministrado, subrayó Concepción Félix Lares.

La coordinadora estatal de vacunación de Salud Sonora, puntualizó que se tienen reportes de personas con esquema completo de una dosis que intentan que se les vacune con un biológico diferente, lo cual no está aprobado.

“Hacemos el llamado a la población a no acudir por otro biológico, los esquemas que contemplan una dosis son seguros y pueden estar tranquilos de que los protege del virus”, declaró.