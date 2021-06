Lanza Plant advertencia a «El Canelo»

Al pugilista estadounidense no le impresionan los récords que pueda tener el mexicano ni ningún otro posible rival, y asevera que superará a cualquiera en la categoría de las 168 libras

El campeón de peso súper mediano de la FIB, Caleb Plant, advirtió este miércoles que no le importan los títulos que tenga el mexicano Saúl «El Canelo» Álvarez y que lo derrotará cuando se enfrenten, tentativamente en septiembre.

Al pugilista estadounidense no le impresionan los récords que pueda tener el mexicano (56-1-2, con 38 KO´s) ni ningún otro posible rival y asevera que superará a cualquiera que se le ponga enfrente en la categoría de las 168 libras.

Plan dijo haber visto la pelea en la que «Canelo» derrotó en mayo pasado a Billy Joe Saunders y que nada de lo que hizo el mexicano sobre el ring lo impresionó, por lo que no tiene duda en que saldrá vencedor en la pelea entre ellos que, según versiones en el medio del boxeo de paga, sería en septiembre.

«Lo he dicho antes, verlo (a «Canelo») no era para mí aprender cosas nuevas, hizo lo que yo ya sé, esa pelea no cambió mi perspectiva de ninguna manera y no voy a modificar mis planes de juego. Sé que cuando peleemos será a mí a quien levanten la mano», sentenció Plant.

«Mi objetivo es ser el campeón mundial indiscutible de los pesos súper mediano, y él quiere lo mismo, así que ahí hay un conflicto y solo hay una forma de resolver esto. Muchos peleadores ya entran intimidados por él (Álvarez) pero yo no. Respeto a «Canelo» como hombre, pero no en sus habilidades boxísticas», añadió en declaraciones que recoge el portal ringtv.