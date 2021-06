Instalan choferes plantón permanente

Luego de que por segunda ocasión la Junta de Conciliación y Arbitraje les archivó el expediente de huelga, operadores del transporte urbano de Hermosillo instalaron un plantón permanente frente a Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades que dejen de proteger a las empresas concesionarias del servicio.

Desde las 10 de la mañana, un grupo de aproximadamente 60 operadores del transporte público se plantaron en las puertas de Palacio Estatal en protesta contra las autoridades por anteponer sus intereses y los de las empresas Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo, y pisotear los derechos de los trabajadores del transporte público.

El dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Sonora, Javier Villarreal Gámez, dio a conocer que el día de ayer la autoridad repitió el atropellamiento cometido a los compañeros hace un año y de nueva cuenta archivo ilegal e injustamente el emplazamiento a huelga pactado para este sábado a las cinco de la mañana.

«Aquí está trastocando derechos muy importantes porque toca la revisión del contrato colectivo de trabajo, era momento para solicitar incremento de salario, prestaciones, y hacer efectivas las que no se están cumpliendo, como son los bonos, pago de horas extras, entrega de uniformes, vacaciones, seguro social, Infonavit (…) Son muchos los problemas que este empresario de la Ciudad de México favorecido con el gobierno actual con estas concesiones está cometiendo en contra de los trabajadores», dijo.

Por esta situación, los operadores decidieron realizar un plantón permanente frente a Palacio de Gobierno; además se convocará al resto de las organizaciones sindicales a sumarse a esta protesta y alzar la voz para exigir a las autoridades dejen de pisotear los derechos de los trabajadores, y solucionen sus demandas.

«El abuso, el atropello que el Gobierno del Estado ha cometido deja muy claro que es un gobierno que no respeta a los trabajadores, que se inclina ante los empresarios, que no imparten justicia como establece la Ley, como es su responsabilidad.

«Es un gobierno que atropella los derechos de los trabajadores y por eso de nueva cuenta estamos manifestándonos en protesta», puntualizó.

Cuestionan destino de 8.5 millones de pesos

Villarreal Gámez señaló que otro punto que debe aclarar el actual gobierno de Sonora es: ¿A dónde se van los 8.5 millones de pesos que cada semana entrega a estas empresas por concepto de subsidio de estudiantes? ya que desde hace más de un año no hay clases por la pandemia del Covid-19.

Precisó que son más de 440 millones de pesos anuales que el Estado entrega de subsidio a estas compañías que concesionan el transporte urbano de Hermosillo, y que se desconoce a dónde van a parar.

Asimismo, hizo un llamado al gobernador electo Alfonso Durazo para que en las mesas de negociación, de entrega-recepción, este en el centro de la discusión el tema del transporte urbano de Hermosillo.