Insisten en medidas de prevención contra el Covid-19

Por más de 450 días se les ha informado a los sonorenses sobre cómo protegerse de contagiarse y contagiar de Covid-19 y también, advirtiendo de las consecuencias que este enemigo cruel y despiadado puede traer a la salud, y no me cansaré de repetir que continuar con los protocolos de salud puede salvar vidas, expresó Enrique Clausen Iberri.

Después de confirmarse seis defunciones y 86 nuevos casos por Covid, el secretario de Salud aseguró que continuará recomendando las medidas de prevención para evitar el contagio por Covid-19, hasta que tods estén vacunados contra el coronavirus y no se puede dejar de lado el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos y la sana distancia.

“Vivimos en una nueva normalidad que trajo consigo la pandemia y te recuerdo que el distanciamiento social es fundamental para evitar propagar esta terrible enfermedad que en nuestro estado a enlutado a más de seis mil 390 familias; te lo repito, no me cansaré de decirte que te protejas y protejas a tu familia”, aseguró.

En cuanto a los datos estadísticos de este miércoles, 68 mil 381 personas se han recuperado en Sonora, 15 pacientes Covid fueron dados de alta, se confirman seis decesos cuatro hombres y dos mujeres residentes de Cajeme dos; San Luis Río Colorado, Nogales, Agua Prieta y Navojoa uno cada uno, acumulándose seis mil 407 defunciones.

Además se suman 86 nuevos casos por Covid, en 49 mujeres y 37 hombres; residentes de Hermosillo 39; Cajeme 18; Navojoa 12; Caborca cinco; Guaymas y Nogales tres cada uno; Cananea y Bácum dos cada uno; San Luis Río Colorado y Cumpas uno cada uno. Con ellos se acumulan 75 mil 591 casos desde el inicio de la pandemia.