Imperativo mantener protocolos sanitarios

Suman 385 mil personas con esquema completo de vacunación de los cuales, 191 se han contagiado de Covid y seis han fallecido; ayer no se reportaron decesos

En Sonora se tiene registro de 385 mil personas con el esquema completo de vacunación contra Covid-19, de las cuales, 191 se han vuelto a contagiar y seis han fallecido, por lo que lo recomendable es continuar con las medidas y protocolos sanitarios para evitar contraer la enfermedad, enfatizó Enrique ClausenIberri, tras informarse que no se registraron decesos, y se sumaron 71 nuevos casos del virus en el estado.

El secretario de Salud señaló que el registro de nuevos contagios y fallecimientos, aun cuando se tiene el esquema completo de vacunación contra Covid-19, está pasando no solo en Sonora, sino es diferentes partes de la República Mexicana y de todo el mundo, por eso la recomendación sigue siendo tener los cuidados y protocolos sanitarios rigurosos.

“Entonces, por conclusión, la vacuna reduce la mortalidad, pero existe la posibilidad de que te contagies y de que no te vaya bien. Es por eso, que tú deberás decidir si eres cómplice o parte de la escalada de contagios que puede haber en Sonora, si no quieres ser parte de los contagios, no te quites por ningún motivo el cubrebocas, ventila tu hogar, no asistas a lugares aglomerados, garantiza tu distancia de mínimo metro y medio y repito, por ningún motivo te quites el cubrebocas”, expresó.

Este martes no se confirmó ningún deceso en Sonora, por lo que se mantienen las 6 mil 463 defunciones en la entidad desde el inicio de la pandemia.

Asimismo, se registraron 71 nuevos casos, en 36 hombres y 35 mujeres, para un total de 77 mil 487 casos en la entidad. De los contagios nuevos, 42 son residentes de Hermosillo; 10 de Caborca; ocho de Cajeme; seis de Navojoa; uno de Soyopa, Nogales, Guaymas, Magdalena de Kino y uno de Huatabampo.

Se confirmaron tres casos pediátricos, en dos niñas y un niño, para un total de mil 507; hoy no se confirmaron casos en mujeres embarazadas; uno de los 71 casos fue en un trabajador de la salud. Este martes, ocho pacientes fueron dados de alta y hasta el momento 69 mil 705 personas se han recuperado en la entidad.

Al momento, se han realizado 140 mil 722 pruebas; se han confirmado 77 mil 487 casos y se han descartado 63 mil 235; cuadros leves 7 mil 545, mil 186 activos y seis mil 359 concluyeron su seguimiento; 63 mil 346 pacientes se han curado y 71 pacientes se encuentran hospitalizados, 19 de ellos estables, 79 graves y 35 críticos.