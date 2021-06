Hospitalizan a Silvia Pinal; la reportan estable de salud

Se dice que el estado anímico de la actriz de 90 años está siendo valorado por médicos de un hospital privado al sur de la ciudad

La actriz Silvia Pinal se encuentra hospitalizada en la Ciudad de México, al parecer debido a malestares relacionados con su presión arterial, aunque afortunadamente se encuentra estable de salud.

Así lo confirmó una fuente cercana a la familia, quien explicó que por el momento el estado anímico de la actriz de 90 años está siendo valorado por médicos de un hospital privado al sur de la ciudad.

«No es algo de qué preocuparse, se sintió un poco mal y se le está haciendo un chequeo. Fue eso, un poco la presión que se le bajó, y como se ha estado monitoreando todo el tiempo, pues sí generó preocupación.

«Ahorita le están haciendo unos estudios y dirán cómo estará. No sabemos aún (si permanecerá en el hospital más tiempo), dependiendo de lo que diga el médico», afirmó la fuente en entrevista.

Su hija, la actriz Sylvia Pasquel, también afirmó que la «Diva del Cine Mexicano» se encontraba estable.

«Estoy en un avión a punto de despegar, no puedo hablar, pero ella (Pinal) está bien, sólo es un chequeo de rutina, pero todo bien», aseguró vía telefónica.

Según la fuente, la conductora de Mujer, Casos de la Vida Real no tiene síntomas de coronavirus. «Es descartado completamente (el Covid-19)», aseguró.

En abril del año pasado, la mamá de Alejandra Guzmán también fue ingresada al hospital debido a una caída, misma que le provocó una lesión en la cadera y de la cual fue intervenida quirúrgicamente.

Tras una semana internada en el hospital, Pinal regresó a casa con más fortaleza que nunca, según dijo su hijo Luis Enrique Guzmán en entrevista en ese momento.

Hace poco, la dinastía Pinal se reunió en Acapulco para festejar el cumpleaños de Michelle Salas, a la vez que se ha visto envuelta en el escándalo tras los señalamientos de acoso de parte de Frida Sofía hacia su abuelo, Enrique Guzmán.