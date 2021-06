Honra Hollywood a Salma Hayek y Angélica Vale

La organización reveló que reconocerá a 38 personalidades internacionales, destacadas en cine, televisión, radio, teatro, música y deportes

Salma Hayek y Angélica Vale son las dos figuras mexicanas que tendrán próximamente su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Así lo reveló este jueves la organización, que reconocerá a 38 personalidades internacionales, destacadas en cine, televisión, radio, teatro, música y deportes.

«Hoy estoy combinando una imagen #tbt con una noticia muy reciente, porque esta imagen representa lo sorprendida y feliz que me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood!

«Gracias a los fans por su apoyo a lo largo de los años», escribió Hayek en su cuenta de Instagram.

También Vale, quien será honrada en el rubro teatral, agradeció la distinción.

«Esta es la cara de alguien que se acaba de enterar que va a tener su estrella en @hollywoodwalkoffame», dijo la hija de Angélica María.

«El Panel de Selección hizo un grandioso trabajo eligiendo a este grupo de talentosas personas. No podemos esperar a ver la reacción de cada uno cuando se den cuenta de que serán parte de la historia de Hollywood develando su estrella en el paseo más famoso del mundo», dijo Ellen K, directora de la organización Paseo de la Fama.

Salma ha confeccionado una larga trayectoria en el cine hollywoodense, incluso con una nominación al Óscar, mientras que Angélica ha laborado en teatro y televisión en Estados Unidos.

En la categoría de cine, donde está Salma, también serán honrados el cineasta Francis Ford Coppola, los actores Macaulay Culkin, Willem Dafoe, James Hong, Helen Hunt, Michael B. Jordan, Regina King, Ray Liotta, Ewan McGregor, Adam McKay, Jason Momoa, Tessa Thompson Carrie Fisher (de manera póstuma).

Otras figuras que develarán su placa son Bob Odenkirk, Norman Reedus, Black Eyed Peas, Avril Lavigne, Patti Lupone y también la banda mexicana Los Huracanes del Norte.

Cada uno de los seleccionados decidirá la fecha en que quiere develar su placa, pero tiene dos años para elegirla y se anuncian días antes el la web oficial del Paseo de la Fama.