Hace historia el mexicano Brandon Moreno

«¡Sí se pudo cabrones!» eran las eufóricas palabras de Brandon Moreno.

El tijuanense hizo historia. Se convirtió en el primer peleador nacido en México que conquista un título en la historia del Ultimate Fighting Championship (UFC).

Brandon, a quien hace dos años habían corrido de UFC, volvió y poco a poco labró camino para convertirse en el nuevo monarca Mosca. Venció por sumisión en el tercer asalto al brasileño Deiveson Figuereido en una abarrotada Gila River Arena de Glendale, Arizona, en el pleito coestelar del UFC 263.

«¡Viva México! Vengo de un país donde todos dicen si se puede, si se puede, y sí se pudo cabrones», dijo al final del pleito.

Moreno y el sudamericano tenían cuenta pendiente. Habían empatado apenas en diciembre pasado. El fronterizo dijo que en este medio año había analizado todos los errores para dar una mejor pelea, y así fue.

Dominó al ex campeón en los primeros dos asaltos, y para el tercero buscó ese momento para ahorcarlo en el suelo. El réferi detuvo las acciones al 2:26 del tercero, pues el brasileño no podía respirar, estaba atrapado.

Moreno, de 27 años, dejó su marca en las artes marciales mixtas en 19-5, mientras que Deiveson apenas sumó su segunda derrota en 22 peleas y dijo que para fines de año quiere una tercer pelea.

México había presumido en el pasado a Caín Velásquez como monarca, pero el peso Completo no nació en México.