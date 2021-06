Habrá Juego de Estrellas entre Liga MX y MLS

La Liga MX y la MLS anunciaron la realización del primer Juego de Estrellas entre las dos Ligas, cuya primera edición será el 25 de agosto en el Banc of California, en Los Ángeles.

Don Garber, comisionado de la Major League Soccer, y Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, hicieron el anuncio desde el Estadio Banc of California, casa del LAFC, donde juega el mexicano Carlos Vela.

«Es un placer estar aquí en una de las ciudades maravillosas, estamos aquí para anunciar el juego entre las estrellas de las dos Ligas, dos de las Ligas más importantes del mundo, es importante para la agenda internacional de la Liga MX», explicó Arriola en videoconferencia.

«El Juego de las Estrellas se une a la Campeones Cup y la Leagues Cup. Estamos estableciendo colaboraciones con la MLS, que ha crecido en desarrollo y popularidad».

En el evento también estuvieron presentes Eric Garcetti, Alcalde de Los Ángeles, así como el dueño del LAFC, Larry Bergh.

Para Garber, la MLS y la Liga MX lograron concretar un proyecto por años anhelado.

«Para mi amigo Mikel Arriola, hemos aprendido mucho de la Liga MX, ha mejorado su nivel y es muy popular, ha sido importante, por varios años hemos buscado trabajar juntos», apuntó

«Un juego de lo mejor de nuestro deporte, de nuestras Ligas, será una celebración de nuestro deporte, mostraremos las habilidades y lo mejor de nuestro juego en la cancha».

Garcetti explicó que Los Ángeles está listo para recibir al mundo cuando la vacunación contra la Covid-19 avanza a pasos agigantados.

«Estamos listos para que venga el mundo, para que vengan los jugadores y pongan lo mejor en la cancha», agregó.

Bergh no pudo ocultar su emoción de recibir un evento de esta calidad.

«Para nosotros es un orgullo tener en nuestro Banc otro momento histórico, tener a lo mejor de las 2 Ligas, será especial, especialmente cuando gane la MLS, estamos emocionados por albergar este tipo de eventos».