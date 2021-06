Dueños de escuelas particulares piden hacer caravana para regresar a clases

A pesar de que las autoridades estatales suspendieron el programa de Escuela Anticipa al pasar a color amarillo en el semáforo epidemiológico nacional, a fin de garantizar la salud de niños, padres y maestros, hay un grupo de empresarios de escuelas privadas a los que evidentemente les tiene muy sin cuidado la enfermedad y están convocando a la reapertura.

Incluso, para este jueves tienen pensado realizar una caravana hasta las instalaciones de la Secretaría de Educación y Cultura.

La invitación es para iniciar la caravana a partir de las 7:30 horas, en el Estadio Sonora, hasta las instalaciones de la SEC, y se pide a los padres que vayan vestidos de blanco y obviamente utilicen cubreboca.

Los dueños de las escuelas particulares argumentan que no existe evidencia de que con el cierre de escuelas haya disminuido la tasa de la pandemia.

Naturalmente es su punto de vista muy particular, porque generalmente a las escuelas privadas, la mayoría, no todos, acuden en auto particular, no utilizan el servicio público de transporte, y en consecuencia el riesgo es menor.

Pero imagínese la movilidad en las escuelas públicas, en donde en muchas ni siquiera se cuenta con agua potable, el riesgo que implica para los niños y también para los y las maestras el acudir a clases.

Realmente creo que debe imperar la solidaridad, y si bien es cierto que entendemos que es un negocio, lo cierto es que no se puede exponer la vida y menos cuando las maestras y maestros reciben salarios míseros, como los que se pagan en los planteles privados.

Seguramente, el secretario de Salud, Enrique Clausen y el de Educación, Víctor Guerrero González habrán de concientizar a este grupo sobre la magnitud de la problemática que estamos enfrentando sobre todo cuando tenemos cepas más contagiosas del virus.

Timadores aprovechan redes sociales para delinquir

Innegablemente la creatividad de los delincuentes no tiene límite y ahora están aprovechándose de la aplicación de WhatsApp para atrapar a ingenuos y lamentablemente lo están consiguiendo.

Es muy importante que si uno recibe un mensaje de un contacto, generalmente que habita fuera del estado, en su mayoría en Estados Unidos y éste les avisa que les enviará ciertos objetos porque está remodelando o se está mudando, no se entusiasme mucho y mejor háblele directamente, no con la aplicación.

Y es que la novedad es que los delincuentes están clonando contactos y usurpan su identidad para avisar de esos envíos y posteriormente llaman de los números 3331724223 y 3330199947, haciéndose pasar por empleados de paqueterías como Fedex y les dicen que el citado envío o embarque está retenido en la aduana y que hay que pagar una multa.

Hasta ahora se sabe que hay quienes han depositado a una cuenta de Banamex hasta 135 mil pesos, de ahí la importancia de verificar siempre con quien se está hablando y sobre todo corroborar directamente mediante llamada telefónica con el supuesto amigo que le está enviando todo el menaje de casa, principalmente electrónicos.

Como lo comentábamos con anterioridad, es preocupante, como los delincuentes llegan a conocer datos personales y algo tan privado como la capacidad económica que se tiene para hacer tal o cual pago… Así que mucho ojo.

Se reúne la gobernadora Claudia Pavlovich con el gobernador electo Alfonso Durazo

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano dialogó ayer con el gobernador electo, Alfonso Durazo, con quien acordó iniciar el próximo martes el proceso de entrega recepción, para lo cual los equipos de ambos sostendrán el primer encuentro.

La reunión, que se efectuó en muy buenos términos, según comentaron ambos en sus redes sociales, se llevó a cabo en el despacho de la gobernadora en Palacio de Gobierno.

En donde todavía no se avanza en el proceso de entrega recepción es en el Ayuntamiento de Hermosillo, ya que hasta donde sabemos, el alcalde electo, Antonio Astiazarán no ha recibido respuesta del oficio que envió al presidente municipal sustituto Fermín González.

