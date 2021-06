Se confirma que cuerpo hallado en Vícam es de Tomás Rojo

Lo que se sospechaba desde la tarde del jueves, cuando se encontraron los restos de un hombre que estaba semienterrados en Vícam, se confirmó este lunes por el Laboratorio de la Fiscalía General de Justicia del Estado, cuyos investigadores, mediante estudios de ADN y huellas dactilares, corroboraron que se trataba del vocero de la etnia Yaqui, Tomas Rojo.

Lamentablemente, la noticia vino acompañada de otra y es la desaparición de una joven que es hermana del líder y también vocero del grupo étnico, Mario Luna, quien la última vez que tuvieron contacto con ella fue justamente el pasado jueves 17 de junio, luego de que salió a trabajar a una maquila de Empalme.

Tomás Rojo Valencia fue reportado desaparecido por su familia, luego de que el 27 de mayo salió a caminar a las cinco de la madrugada, como habitualmente lo hacía… La ropa del cuerpo que hallaron el pasado jueves correspondía a la que portaba el día que desapareció, también se hidrataron sus huellas y el ADN corroboró sin lugar a dudas que el cuerpo hallado pertenecía al aguerrido vocero.

De acuerdo con el director de Criminalística del Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF) de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Salvador Samaniego Rubiano, las causas de la muerte y los resultados de le necropsia forman parte de información reservada y protegida para garantizar el debido proceso de la indagatoria.

De esta manera, todavía no se sabe cómo le quitaron la vida, ya que cuando fue hallado se apreciaron huellas de violencia y seguramente la Fiscal, Claudia Indira Contreras Córdova, está trabajando para lograr esclarecer este hecho que viene a enrarecer el clima de por si complicado en la etnia.

Además, la desaparición de Lorena Josefina Valenzuela Esquer, de 25 años, quien se dice es hermana del otro voceo y líder de la etnia, Mario Luna, viene a complicar más la situación que impera en esa comunidad.

Los usuarios de bancos indefensos ante clonadores de tarjetas

Déjeme comentarle, que así como muchos usuarios de tarjetas bancarias, en mi caso particular me he sumado a la lista de cuentahabientes cuya cuenta bancaria ha sido “hackeados” por delincuentes, que quien sabe de qué manera saben el monto disponible y que pueden malgastar, sin importar el esfuerzo que para uno cuesta ganar ese dinero.

Imagínese la sorpresa que me llevé al llegar a una estación de servicio a cargar gasolina y al hacer el pago con mi tarjeta de débito no pasó “por fondos insuficientes”, por suerte traía efectivo para hacer el pago, de lo contrario hasta me hubiesen acusado de robo gracias a esos delincuentes.

Para colmo, a pesar de que se hizo el reporte a la institución financiera y se bloqueó la tarjeta, “la investigación” durará al menos 45 días hábiles y mientras, estaré sin dinero, tendré que ir al banco a tramitar un nuevo plástico “porque el sistema no lo generó automáticamente” y tratándose de los bancos más deficientes como Banamex, seguro tardaré horas en el trámite.

Realmente es frustrante la impunidad con que operan estos maleantes, que además de dejarte sin dinero, te provocan un sentimiento de vulnerabilidad, te hacen perder tiempo que generalmente no disponemos y para colmo con el riesgo de salud que implica acudir a un banco, en donde como muchos otros lugares, han relajado bastante las medidas.

Abren registro para vacunar a personas de 30 años en adelante ¿y los de 40 cuándo?

Aunque sabemos que en otros municipios ya se empezó a aplicar la vacuna para personas de 40 a 50 años, en Hermosillo no sabemos para cuándo, e incluso, según dijo el mismo titular de la Secretaría del Bienestar en Sonora, Jorge Taddei, se desconoce la fecha en que llegará el biológico y de cual laboratorio será.

Sin embargo, desde anoche se abrió el portal para anotar a las personas de 30 años en adelante, lo cual nos parece excelente, pero también quisiéramos saber para cuándo se cubrirá al otro grupo de edad.

Asimismo, se supone que la segunda dosis para embarazadas y de 50 y más, inmunizados con Pfizer, se aplicaría en este mes y está a punto de concluir y es hora que tampoco se ve claro, así que ojalá también informen para cuándo.

