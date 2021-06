Actualiza Estados Unidos alertas de viaje hacia México

Mientras que muchos de los sonorenses en lo particular y mexicanos en general, están desesperados por viajar a Estados Unidos luego de más de un año de que la frontera terrestre está cerrada a viajes no esenciales por la pandemia, el gobierno del vecino país modificó su Alerta de Viaje y pidió a sus conciudadanos no viajar a cinco entidades debido a los índices de violencia, a las que clasificó con nivel tres.

Además, a partir de este jueves, incluyó a once entidades en nivel dos, es decir, casi la tercera parte del territorio mexicano está en ese nivel, por sus índices de criminalidad y riesgos de secuestro.

De esta manera en nivel tres están los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.

A su vez, en nivel dos se incluyeron a Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas.

La Alerta de Viaje del gobierno estadounidense recomienda que se analice también los índices de Covid-19 en la entidad a la que se tenga contemplado viajar y advierte que los empleados de los distintos consulados tienen prohibido viajar a determinadas zonas por su nivel de riesgo y ello dificultaría la atención en caso de que requirieran algún apoyo.

Curiosamente, la alerta se emitió dos días después de que estuvo en el país el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, quien se reunió con el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo EbradCasaubon.

De acuerdo con lo publicado por el canciller en su cuenta de Twitter, el encuentro con el encargado de la seguridad interna del vecino país, giró en torno a acelerar la vacunación en la frontera entre ambas naciones para alcanzar la normalidad lo más pronto posible y facilitar el comercio, turismo y viajes… Evidentemente alguien no entendió el mensaje…

Aunque no hay agua en varias colonias la autoridad niega tandeos

Qué difícil situación están viviendo los residentes de varias colonias, pero sobre todo de invasiones ante las altas temperaturas que están imponiendo récord como ocurrió este miércoles y jueves, mientras que en sus domicilios carecen de agua.

Creo que desde la época de María Dolores del Río en la alcaldía, no nos había tocado ver la falta del servicio como lo estamos padeciendo ahora.

Sin embargo, en aquellos años, la entonces alcaldesa advirtió de los tandeos, y ahora, el sustituto de Celida López, el alcalde interino Fermín Trujillo González, se empeña en afirmar que no hay tandeos y a diario las autoridades de Agua de Hermosillo, reportan desperfectos en uno y otro lugar a fin de justificar la falta del líquido.

En tanto, los vecinos de las invasiones han denunciado que las pipas del Ayuntamiento a diferencia de años anteriores cuando los surtían dos veces a la semana, ahora solo van un día, lo que ha ocasionado que vivan una situación desesperante, y que ha derivado en la deshidratación de algunos de sus miembros, sobre todo menores y adultos mayores.

Ojalá que impere la sensibilidad por parte de autoridades y abastezcan de agua a los habitantes de esas colonias que están en condiciones sumamente vulnerables y que no se pueden dar el lujo de adquirir garrafones para bañarse o echarle agua al cooler, en aquellos casos en los que cuentan con ese tipo de aparatos, que son los menos.

Por lo pronto, la organización Hermosillo ¿Cómo Vamos? exhortaron a las autoridades de Agua de Hermosillo que informen de manera clara y precisa, la gravedad que impera en la falta de agua, porque a final de cuentas solo así se podrá tomar conciencia del problema y contribuir a solucionarlo.

Y es que aunque usted no lo crea, en plena sequía, hay quienes se empeñan en seguir lavando su auto a manguerazo, al igual que limpian la banqueta con el chorro de agua, lo cual es insultante en una ciudad como la nuestra y en una época como la que vivimos.

En México 2.8 millones de padres de familia incumplen sus obligaciones

El próximo domingo se celebra en México el Día del Padre, y de acuerdo con el Inegi, en el país existen 21 millones de padres de familia, pero de éstos 2.8 millones no cumplen con sus responsabilidades de entregar manutención a sus vástagos.

De hecho en México, al igual que muchos países latinoamericanos, lamentablemente el machismo imperante, hasta se festina que los hombres procreen con una, dos o con cuántas féminas estén dispuestas, sin que ello les genere una obligación.

De acuerdo con el mismo organismo federal, en el país en cuatro de cada 10 hogares no existe la figura paterna, es decir, los menores no conocen a su progenitor y en muchos de los casos ni siquiera saben quién los engendró.

De ahí que en el país la figura materna sea celebrada en grande cada 10 de mayo, mientras que en muchos casos el Día del Padre pasa desapercibido y aun así, muchos de esos desobligados que no aportan a la manutención de sus hijos se quedan porque no los celebran.

