Cobra Covid-19 vida de comunicador en Nogales… hay que cuidarse

Luego de un brote de Covid-19, entre colegas de Nogales, ayer se registró el deceso de uno de ellos, por lo que desde este espacio enviamos un abrazo a la familia del buen amigo Agustín Valle Gutiérrez, quien no logró superar la enfermedad.

Cabe señalar que tras las campañas, fueron 15 reporteros los que se contagiaron de este virus, gran parte de ellos correspondientes a un solo medio de comunicación, quienes hoy lamentan la pérdida de uno de sus integrantes.

Y es que a prácticamente un año y tres meses de la llegada del Covid-19 a Sonora, como que algunos nos hemos confiado y hemos relajado las medidas de prevención, a pesar de que el secretario de Salud, Enrique ClausenIberri, reiteradamente nos ha advertido la necesidad de seguir cuidándonos, como al principio de esta pandemia.

De hecho, si usted acude a establecimientos comerciales, en gran parte de ellos el tapete para desinfectar los pies está seco, la gel ya no está disponible y en muy pocos se toma la temperatura, lo que se sigue exigiendo es el uso de cubrebocas.

La vacunación a mayores de 50 años, así como a trabajadores del sector educativo y a mujeres embarazadas, ha dado cierta confianza y ello ha dado como resultado que estemos retrocediendo y que luego de que tuvimos días sin decesos y con pocos contagios, ahora la positividad se ha incrementado, al igual que los fallecimientos.

Como ejemplo es que después de estar en color verde en el semáforo epidemiológico nacional, retrocedimos a color amarillo y de continuar en ascenso los contagios, no dude que lleguemos a naranja, con lo que ello representa en restricción de movilidad y el golpe a la economía.

Otro ejemplo es que en Granados, en un lapso de 72 horas se detectaron 31 casos positivos de Covid-19, lo que representa un incremento de 300 por ciento, por lo que existe preocupación entre la población y también entre las autoridades.

Sin embargo, ClausenIberri, advirtió que la vacuna no evita el contagio por Covid-19, solo atenúa los síntomas, pero además, se puede contagiar a terceros, así que más vale seguir resguardados, y sobre todo, continuar cuidándonos.

Y aun en este contexto, para el próximo sábado, en Ures se está organizando un baile popular, amenizado por el grupo La Brisa, a beneficio de la Casa del Estudiante Urense, lo cual si bien tiene una buena intención, el momento es de lo más inoportuno … Habrá que ver qué dicen las autoridades correspondientes…

Inicia interposición de impugnaciones por resultados electorales

Este miércoles la alcaldesa con licencia Celida López Cárdenas, quien fue derrotada en la elección del seis de junio por Antonio Astiazarán Gutiérrez, interpondrá la impugnación del resultado, al considerar que se incurrieron en varias irregularidades.

Ayer, la excandidata a diputada federal, Cristina Gutiérrez Mazón, también hizo lo propio por el resultado que le concedió la reelección a Wendy Briceño, mientras que Alma Limón de Morena, también recurrió a la autoridad para impugnar el triunfo a Alejandra López Noriega, de la alianza Va por Sonora.

López Cárdenas inicialmente dijo que respetaría la decisión del Consejo Municipal, y posteriormente, consideró que hubo irregularidades y que se iría hasta la última opción en tribunales, por lo que esto todavía no se acaba.

En tanto, Antonio Astiazarán, dijo que cuenta con todos los elementos que acreditan su triunfo transparente y ya está trabajando para mejorar las condiciones de vida en que nos encontramos los hermosillenses.

Contundente mensaje de la Fiscal Claudia Indira Contreras

Dicen que al buen entendedor pocas palabras, y así de claro fue el mensaje que envió la Fiscal General de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras, ante la campaña que se inició en redes al cumplirse un mes del asesinato de Abel Murrieta Gutiérrez, excandidato a la alcaldía de Cajeme por Movimiento Ciudadano.

Y es que como sabemos, las indagatorias son secretas, precisamente para no alertar a los involucrados, sin embargo, de repente resultó que en redes sociales emergieron varias voces “preocupadas” porque a un mes del lamentable hecho, no había resultados y que no se había informado nada… ¿De cuándo acá?

Los “influencers” creen que tienen la voz completa y exigen sin conocer los procedimientos, por lo que a nombre de la Fiscal, la vocera de la Fiscalía, la colega y buena amiga, Guadalupe Orduño, salió a explicar “con peras y manzanas” que cada caso tiene su tiempo y que se está trabajando en ese, como en decenas de casos más.

Entendemos, la preocupación de la familia, de los amigos, incluso, lo hemos vivido con el asesinato de nuestra amiga y colega, Myriam Denisse Ramos Delgado, hace ya 16 años, pero así como uno está desesperada, hay cientos de personas en la misma situación y el que la víctima haya sido candidato o fiscal, no cambia nada, porque ante la justicia todos son o deberían ser iguales.

