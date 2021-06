Terminan este día las campañas en Sonora y el país

Como no hay plazo que no se cumpla y fecha que no se llegue, a partir de mañana los ciudadanos podrán descansar del bombardeo de mensajes políticos, sobre todo en redes sociales, que durante esta campaña se vieron saturados por los candidatos, ya que no podíamos ver algo que nos interesara sin que constantemente estuviesen interrumpiendo los mensajes de uno u otro candidato.

Lo bueno que de esta manera es más fácil contabilizar cuánto gastó cada uno de los abanderados y si se mantuvo dentro de los montos fijados por las autoridades electorales en materia de propaganda.

En el caso de la gubernatura, el resultado es muy difícil de predecir, porque la gente está muy dividida a favor tanto de Ernesto “Borrego” Gándara, candidato de la alianza Va por Sonora, exalcalde de Hermosillo, con quien existe una familiaridad de muchos años.

Pero también, hay un gran porcentaje de electores que se inclina por Alfonso Durazo, de la alianza Juntos haremos historia en Sonora, cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se ha mantenido en el ojo público sobre todo por su labor en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la que fue el primer titular y que enfrentó situaciones sumamente controversiales.

La cuestión es que llegamos al final de la campaña con un panorama incierto en cuanto al resultado, y creo que incluso en los comités de campaña de los punteros existe esa percepción de incertidumbre, porque la gente suele dar sorpresas.

Sobre todo porque El Borrego, en los últimos días ha estado sumando aliados a lo largo y ancho de Sonora, e incluso, ayer, en esta capital, el candidato a la alcaldía de Hermosillo, por el Partido del Trabajo, José “Pepe” Celaya, pidió el voto a favor de Gándara Camou, como también lo han hecho otros abanderados, entre ellos la de Empalme.

Pero a final de cuentas, el próximo domingo, el día de la elección, lo importante es que salga a emitir su sufragio a favor de quien considere que es la mejor opción y no permita que lo amedrenten ni que lo presionen para votar por uno u otro de los aspirantes.

La decisión que usted tome cuando está en la casilla, es muy personal y se debe de realizar sin imposiciones, libremente y de acuerdo a lo que usted considere será mejor para quienes habitamos este estado.

Inicia repunte de muertes y contagios por Covid…Volverán restricciones

Como ya lo habíamos comentado con anterioridad, los seres humanos nos caracterizamos por no aprender de nuestros errores y como muestra, a pesar de que hemos visto en otros países y otros estados, los efectos de descuidar las medidas preventivas que ha ocasionado más muertes y confinamientos, seguimos incurriendo en los mismos yerros una y otra vez.

En Sonora, este martes se reportaron 17 fallecimientos, cuando habíamos tenidos en el último mes cuatro o cinco días sin uno solo, mientras que los casos de contagio ascendieron a 55, pero seguramente en una semana más veremos muchos otros enfermos derivado de los cierres de campaña multitudinarios que se vivieron en territorio sonorense.

Y no se puede culpar a las y los candidatos, sino a cada una de las personas que se olvidaron de que estamos en una pandemia, se olvidaron de que se debe usar cubreboca, mantener sana distancia y de cumplir con otras medidas sanitarias.

Esperemos que no lleguemos a paralizar de nuevo las actividades productivas porque sería un fuerte golpe a la economía de las y los sonorenses.

