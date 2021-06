Crece percepción de inseguridad entre sonorenses

A lo largo de mi existencia, que son algunos años, en las distintas ciudades que he habitado, en pocas me he sentido insegura, primero por la inexperiencia que da la juventud ya que uno no tiene miedo a nada, y ya después porque tuve la suerte de vivir gran parte de mi vida en esta capital, en donde nací y pienso morir.

Sin embargo, desde hace unos años la inseguridad va en ascenso y llegaron los robos, primero en una casa que no habitábamos, y después, cuando ya vivíamos ahí, a los delincuentes no les importó e igual se introdujeron a vulnerar la seguridad que nos debe brindar estar en el hogar… En un sentimiento de frustración enorme saber que alguien ajeno entró, tocó y se llevó pertenencias con total impunidad.

Aun así, en aquellos años nunca sentí que estuvo en riesgo mi integridad física o la de mi familia porque no estábamos en el sitio cuando ocurrieron los ilícitos.

Sin embargo, en los últimos meses, a raíz de cómo ha crecido la inseguridad, es un temor el que se siente cuando uno de mis hijos utiliza uno de los servicios de movilidad por aplicación, porque ya uno no sabe qué podría ocurrirles.

Ni qué decir de la sensación de vulnerabilidad al conducir de madrugada, al terminar la jornada laboral, porque no sabe uno a quien se pueda topar en las calles.

Justamente la madrugada de este lunes, al llegar a casa vi que se acercaba una persona caminando y estaba desesperada por encontrar las llaves para ingresar a casa, lo que por suerte alcancé a realizar antes de que llegara el desconocido, que resultó ser el hijo de uno de mis vecinos y que en lo personal supuse era un hampón.

Ahora imagínese cómo estarán los vecinos de Ciudad Obregón, en donde no se puede ir uno a comer un hotdog tranquilo, sin el riesgo de que llegue alguien y dispare como ocurrió este domingo, o estar en un funeral y que lleguen los maleantes y abran fuego en contra de los dolientes como sucedió el sábado y este lunes.

Realmente, tanto en esa población como en otros puntos de Sonora la inseguridad ha alcanzado niveles insostenibles y se requiere de un fuerte golpe de timón y que quien esté a cargo de la toma de decisiones tenga la voz completa para imponer orden.

Realizan procedimiento de vacunación contra Covid ágil y sencillo

En otro tema, la tarde de este lunes acudí a vacunarme contra el Covid-19 a las instalaciones del Cobach Reforma, lo cual fue muy rápido y con una amable atención del personal sanitario.

El procedimiento fue sencillo, tal y como lo han señalado tanto la gobernadora Claudia Pavlovich, quien también ayer recibió la primera inmunización, así como el secretario de Salud, Enrique Clausen.

El personal fue muy amable, e incluso, una de las enfermeras hasta se ofreció a tomar la foto del momento en que me aplicaban el biológico “para subirla al Face”, me dijo, lo cual por supuesto agradecí.

A diferencia del sábado cuando hubo muchísima gente en los módulos de vacunación, este lunes el flujo, aunque constante, fue de menos gente y eso permitió que muchos llegáramos y ni siquiera hiciéramos fila para aplicarnos el anhelado biológico…

Ojalá que en breve la mayoría estemos ya inmunizados y se pueda volver a lo más cercano a la antigua normalidad, aunque de momento, se ve un poco lejano.

Correo electrónico [email protected]