Grabará disco Orquesta Filarmónica de Sonora

Se grabajarán tres obras del compositor Venus Rey Jr., mediante un intercambio cultural del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Navojoa

Este lunes inician las grabaciones de un disco de la Orquesta Filarmónica de Sonora (OFS), con tres obras del reconocido compositor Venus Rey Jr. las cuales podrán apreciarse en el cierre de la Temporada Orquestal Sonora 221, el próximo 17 de julio.

El director general del ISC, Mario Welfo Álvarez Beltrán, explicó que se trata de una generosa aportación del compositor, luego de entablar contacto el año pasado con el director de la OFS, Héctor Acosta, mediante un intercambio cultural el Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Navojoa.

“Como resultado de este afortunado encuentro, esta semana grabarán tres piezas, entre ellas una suite dedicada a nuestro estado, la cual que podrá escuchar en línea y en un concierto especial en nuestra página Facebook”, dijo.

Las grabaciones serán a puerta cerrada en el Teatro del Cobach, con la presencia del compositor; además, la OFS ejecutará dos piezas más de Venus Rey Jr. A portrait of Frida Kahlo (Un retrato de Frida Kahlo), para orquesta sinfónica con marimba, y Bachiana Mexicana No. 1, para cuerdas, flauta, fagot, corno y soprano solista. La parte solista estará a cargo de la soprano sonorense, Flor Herrera.

Al respecto de la pieza Suite Sonora, el compositor Venus Rey Jr. expresó: “Yo necesitaba empaparme de la cultura en Sonora y sus manifestaciones étnicas, con el desierto y el sol de Sonora. Me di cuenta que tienen una riqueza maravillosa en paisajes y la danza del venado tan característica, lo cual me fue dando más elementos. En esta pieza trate de expresar, pintar, y describir con música y sonido, la grandeza de Sonora”.

La Suite Sonora -contiene una duración aproximada de 20 minutos-, consta de cuatro movimientos: I. Amanecer (Sunrise); II. Desierto (Desert); III. Danza del Venado (Deer Dance) y IV. Crepúsculo (Sunset).

Venus Rey Jr.

Compositor de música sinfónica, escritor, ensayista y académico. Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestro en Filosofía por la Universidad Anáhuac. Su obra musical ha sido presentada en Estados Unidos, Rusia, Alemania, Reino Unido, Italia, Polonia, Ucrania, Austria, Argentina, Perú y México.

Ha grabado diez discos de sus composiciones y publicado dos libros de narrativa, tres volúmenes de poesía y diversos ensayos jurídicos y filosóficos en revistas especializadas de la Universidad Iberoamericana, el ITAM y la Universidad Anáhuac. Es colaborador de Grupo Fórmula. Escribe en el diario El Economista y en las plataformas digitales de los periodistas Eduardo Ruiz Healy y Julio Hernández “Astillero”. Página web: venusreyjr.com

Héctor Acosta

Ha participado en festivales en Nueva York, Bélgica, Italia y México. Realizó sus estudios de licenciatura en piano en la Universidad de Arizona con el maestro NicolasZumbro y maestría en música de cámara con los maestros Paula Fan y Rex Woods. Ha sido parte de la planta docente del encuentro operístico Artescénica en Saltillo, Coahuila por varios años y coach vocal del Festival de Ópera de Oaxaca. Ha sido director huésped del ensamble vocal López Velarde de Zacatecas.

Actualmente es docente en la Universidad de Sonora (UNISON), fundador y director titular del Coro de Cámara de la Licenciatura en Música de la misma institución y director titular de la Orquesta Filarmónica de Sonora.

Orquesta Filarmónica de Sonora

La OFS es una de las orquestas más importantes del noroeste de México. Desde su fundación hace 15 años (2003), tras culminar una década de esfuerzos formativos, le ha dado un giro a la vida cultural de nuestra entidad con presentaciones en diversos puntos de la geografía sonorense y participación en proyectos interdisciplinarios con la ópera y la danza contemporánea como protagonistas. Es dirigida por el maestro Héctor Acosta y consta de 36 músicos.