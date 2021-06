Golea Dinamarca y avanza a Cuartos

Dinamarca no deja de soñar y ya se puso en Cuartos de Final de la Eurocopa 2020 tras vencer4-0 a Gales, en la Johan Cruyff Arena.

Un doblete de Kasper Dolberg (27′ y 48′), un tanto de Joakim Maehle, al 88′, y otro más de Martín Braithwaite, al 95′, fueron suficientes para doblar a la Selección capitaneada por Gareth Bale.

De hecho, los galeses fueron mejor al arranque del cotejo pero no supieron aprovechar la posesión para adelantarse en el marcador.

Si acaso un disparo de Bale, que pasó apenas a un lado, al 9′.

Hasta que apareció Dolberg con un disparo desde los linderos del área, cruzado al ángulo, imposible para el portero Danny Ward.

La situación se complicó con la lesión del lateral galés Connor Roberts, al 40′.

Su relevo, Neco Williams, fallaría más adelante, cuando quiso rechazar un centro de Martín Braithwaite, pero lo dejó en los pies de Dolberg, que sólo tuvo que rematar con fuerza para ampliar ventaja.

El gol fue revisado con el VAR tras los reclamos del capitán Bale, primero por una falta que pedían tras lo cual arrancó la jugada danesa y luego porque Braithwaite controló el balón en la línea de banda, por lo que reclamaban que el balón habría salido.

Pero la anotación subió al marcador y dejó a Dinamarca cómoda para llevar el ritmo del cotejo, frente a un Gales que nunca halló la manera de inquietar el arco rival.

Incluso, al 86′, Andersen casi hace el tercero con un remate que pasó oliendo el poste contrario.

Hasta que apareció Maehle, quien controló sin marca a segundo palo, recortó a un defensa y sacó potente zurdazo.

Gales cerró con uno menos tras la expulsión de Harry Wilson, al 90′, luego de una dura entrada.

Todavía al 94′, Braithwaite hizo el último tras revisar la jugada con el VAR y encontrar que no había fuera de lugar.

Ahora, Dinamarca se enfrentará al ganador del cotejo de Octavos entre Países Bajos y República Checa.