Firma JLo contrato millonario con Netflix

El acuerdo abarca largometrajes, series de televisión y contenido especial, con énfasis en proyectos que apoyan a diversas actrices, escritoras y cineastas

La empresa Nuyorican Productions, propiedad de Jennifer Lopez, firmó un contrato exclusivo de varios años con Netflix, que abarca largometrajes, series de televisión y contenido especial, con énfasis en proyectos que apoyan a diversas actrices, escritoras y cineastas, según reportó el portal Deadline.

La actriz y cantante, que dirige su casa productora junto a su socia Elaine Goldsmith-Thomas, ya tiene dos proyectos de largometraje en proceso en la plataforma de streaming.

Estos son The Mother, dirigido por Niki Caro, y The Cipher, basado en la novela de Isabel Ojeda Maldonado. La primera cinta sigue a una asesina que sale de su escondite para enseñarle a su hija cómo sobrevivir. Lopez se encuentra entrenando para el papel, con miras a estrenar la historia en 2022.

«Estoy emocionada de anunciar mi nueva asociación con Netflix. Elaine, Benny y yo creemos que no hay mejor hogar para nosotros que una empresa de creación de contenido progresista que busca desafiar la sabiduría convencional y llegar directamente a los millones de personas en todo el mundo que ya no ven el arte y el entretenimiento con el tipo de límites del pasado», expresó Lopez en un comunicado.

«En Nuyorican Productions estamos encantados de encontrar socios de ideas afines en Ted Sarandos, Scott Stuber, Bela Bajaria y todo el equipo de Netflix, y estamos deseando empezar a trabajar de inmediato «.

Por su parte, Scott Stuber, director de Global Films de Netflix, se dijo contento de hacer una alianza con la cantante, a quien consideró una verdadera «fuerza del entretenimiento».

«Jennifer es un talento singular cuya creatividad y visión han cautivado al público e inspirado a la próxima generación en todo el mundo», añadió Bela Bajaria, directora de TV global de Netflix.

«Durante años, ella y el equipo de Nuyorican han aportado una voz distintiva al entretenimiento, y estoy deseando trabajar con ella para crear nuevas series que nuestros miembros adoren».