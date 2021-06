Falleció en situación de calle sin saber que había heredado una fortuna

Una mujer falleció en situación de calle sin saber que podía reclamar una herencia de 884 mil dólares, equivalentes a casi 18 millones de pesos mexicanos. La noticia ha causado conmoción en el estado de Oregon, donde ocurrió.

Catherine Boone murió en enero del 2020, a la edad de 49 años. Su historia ha sido recuperada por los diarios de Oregon recientemente, quienes han buscado a su padre, Jack Spithill, para conocer más detalles sobre la vida de Boone.

“No puedo entender cómo el dinero solo estaba allí. Ella tuvo una vida difícil, pero cuando estuvo bien, estuvo realmente bien”, declaró a la cadena KGW.

Según explicó su padre, intentó encontrarla sin éxito por mucho tiempo. Incluso contrató un investigador privado para que intentara localizarla.

“Atribuiría casi todos sus problemas a las drogas. Pero creo que ella también tenías problemas mentales y la combinación de ambas cosas no funcionó bien para ella. Creo que fue mi error no reconocer sus problemas mentales. De alguna forma me rendí con ella por las drogas y no debí haberlo hecho”, declaró.

Por muchos años, Catherine Boone trabajó en un centro de beneficencia en Portland. Posteriormente se mudó a Astoria, donde vivía su madre. Tras la muerte de esta en 2016, Boone empezó a tener problemas con las drogas.

Su padre cree que los 884 mil dólares que la esperaban a su nombre eran la herencia que había dejado su madre. Sin embargo, Catherine vivió en situación de calle y frecuentó varios refugios de Astoria sin saber que había heredado una fortuna.

Los amigos que Catherine hizo en los albergues de Oregon aseguran que ella era una persona dulce y sonriente, que luchaba, como todos ellos, para sobrevivir al duro clima del norte y la pobreza.

Las autoridades de Oregon buscaron a Catherine sin éxito por más de un año. Su herencia fue liberada en 2019, pero ningún trabajador del estado pudo contactarla.