Extiende contrato Hemdry Martín

El atacante mexicano Henry Martín, que suena para reforzar al Tri que disputará los Juegos Olímpicos de Tokio, extendió su contrato con el América hasta 2024, informó el equipo en sus redes sociales.

El ariete de 28 años extendió por tres años más su vínculo con el cuadro azulcrema, club al que llegó para el torneo Clausura 2018.

Henry fue el máximo goleador del conjunto de Santiago Solari en el Guardianes 2021, con 7 dianas en el torneo regular, aunque no pudo mecer las redes en la Liguilla.

Como americanista, el atacante yucateco suma 48 dianas en 132 partidos.

Hace Vidal otro guiño

El volante chileno Arturo Vidal volvió a expresar su deseo por jugar en el futbol mexicano, en especial con el América, club con el que su ídolo Iván Zamorano jugó en la temporada 2001-2002 en la que consiguió un título de Liga.

«Tenemos que ver, siempre he dicho que me gusta México, que me gusta el América, ojalá algún día se me dé pero tiene que haber (interés) de las dos partes, tengo contrato con el Inter, seguiré haciendo mi carrera y si en algún momento se da, feliz», declaró a TUDN, tras el empate de Chile ante Argentina por la Copa América.