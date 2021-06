«Explota» JC Chávez contra sus hijos

«Es el cuento de nunca acabar, si no se van a preparar, prefiero que se retiren y a la chingada. Porque si no se van a preparar a conciencia de qué sirve», comentó

Julio César Chávez explotó contra sus hijos por su falta de profesionalismo y compromiso.

Tanto JC Chávez Jr. como Omar Chávez perdieron ante Anderson Silva y Ramón Álvarez, respectivamente, el sábado pasado en el Estadio Jalisco, donde formaron parte de la cartelera en la cual el legendario pugilista se subió por última vez al ring.

«Es el cuento de nunca acabar, si no se van a preparar, prefiero que se retiren y a la chingada. Porque si no se van a preparar a conciencia de qué sirve», comentó Chávez padre.

JC Chávez es considerado uno de los mejores boxeadores en la historia de México, tras cosechar títulos mundiales en tres divisiones diferentes; superpluma, ligero y superligero, alcanzó 107 victorias, 86 de ellas por nocaut, y todavía el sábado se dio la oportunidad de subir por última vez al ring para medirse al hijo de «El Macho» Camacho.

Los hijos de JC no han podido emular a su famoso padre y han estado en «el ojo del huracán» desde que decidieron adoptar esta profesión, ya que han ido de decepción en decepción.

Incluso, en la conferencia previa a su pelea de despedida, Chávez se mostró perturbado por las actitudes de sus hijos.

«Quisiera que estuvieran chicos, ahora de grandes cómo chingan, la neta. Me tienen estresado, ha sido una chinga. Me arrepiento de haberlos metido, porque yo hubiera hecho mi exhibición alegre», mencionó.

JC pidió a los organizadores del evento pelear antes de que muchachos para poder estar concentrado, pero no le fue concedida esta petición y tuvo que presenciar sus derrotas.