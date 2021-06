Exhiben mujeres a padres irresponsables

Para denunciar a los padres ausentes e irresponsables de la crianza y manutención de sus hijos, integrantes del colectivo Marea Verde Sonora, instalaron un » tendedero de la vergüenza» en el andador del Mercado Municipal del Centro de Hermosillo.

En este tendedero ubicado cerca de unos de los accesos del Mercado por la avenida Elías Calles, se exponen fotografías con el nombre del progenitor, el número de hijos que tuvo con su o sus parejas, y describe su irresponsabilidad, ya sea falta de manutención o abandono en la crianza de los hijos.

Sirena Martínez, integrante del colectivo de Hermosillo, explicó que vieron está acción necesaria, toda vez que mucha gente celebra este Día del Padre sin realmente formar parte de la vida de sus hijos de ninguna manera.

Resaltó que la mayoría de estas denuncias la recibieron a través de sus redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, además de mujeres que se acercaron en el lugar a escribir su denuncia.

Mencionó que fueron alrededor de 20 denuncias las que recibieron por medio de las redes sociales del colectivo, aunado a las que se fueron sumando cuando instalaron el tendedero.

«Esta acción la vemos necesaria porque mucha gente celebra el Día del Padre sin realmente asumir su responsabilidad, no se presentan en la vida de sus hijos, ni sueltan la manutención mínima; entonces vemos necesario este espacio ya que es una situación muy común en México que los hombres no se hagan cargo de sus hijos pero si les gusta recibir todo el reconocimiento de ser padre», dijo

Consideró que es un golpe de realidad para todos estás personas que es necesario, para que asuman su responsabilidad de los hijos que procrearon con su pareja o ex pareja.

Sirena Martínez comentó que el tendedero colocado este sábado a las 10:00 de la mañana se quedará en ese espacio durante el tiempo que dure para que las personas sigan haciendo público la falta de irresponsabilidad de las parejas en la crianza y manutención de los hijos.