Estamos en la antesala de la transformación: Alfonso Durazo

El candidato de la alianza “Juntos haremos historia en Sonora” dijo que el gobierno de la transformación será incluyente, austero y no gozará de privilegios

Estamos en la antesala de sacar a los corruptos de siempre del poder; a esa minoría corrupta, rapaz y sin llenadera ya suenan las campanas de su retiro, afirmó Alfonso Durazo Montaño en su cierre de campaña en Ciudad Obregón.

El aspirante a la gubernatura por la alianza “Juntos haremos historia en Sonora” dijo a los cerca de 15 mil asistentes reunidos en el centro de la ciudad, que la tarea los próximos días es dar el último jalón para llegar el domingo 6 de junio con una ventaja consolidada.

Declaró en el corazón del Valle del Yaqui que el gobierno de la Cuarta Transformación que se instalará en Sonora será incluyente, austero y no gozará de privilegios:

“Nuestro gobierno acabará con los excesos y privilegios de la clase política. Será incluyente, se comprometerá con la austeridad republicana y orientará el gasto público a la política social para garantizar los derechos y servicios públicos de todos, particularmente de los que menos tienen. Actuaremos bajo los principios de la 4T: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Durazo Montaño, agregó que la transformación a la que teme el PRIAN es la de un gobierno para todos y no para unos cuantos.

Reiteró su compromiso con el Plan de Justicia Yaqui, respaldando los acuerdos entre el gobierno federal y las autoridades tradicionales. Se comprometió además en el impulso de acciones para apoyar la agricultura, ganadería y pesca por medio de un Plan Estatal de Desarrollo Rural.

El senador con licencia, concluyó que se volverá a hablar bien de Sonora y de Cajeme: “No les vamos a fallar a quienes han depositado su confianza en nuestro proyecto. Eso jamás. Se volverá a hablar bien de nuestro estado y se volverá a hablar bien de Cajeme. Recuperaremos la grandeza que los caracterizó. Tenemos una ruta definida para transformar nuestro estado y una ruta definida para la transformación de Cajeme”.