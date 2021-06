Estalla Michelle Salas contra productor

La hija del cantante expresó su enojo sobre la invasión a su privacidad y la sexualización de su personaje, interpretado por Macarena Achaga, en la historia

Tras la publicación del último capítulo de la segunda temporada de Luis Miguel, la Serie, Michelle Salas, hija del cantante, rompió el silencio y expresó su enojo sobre la invasión a su privacidad y la sexualización de su personaje, interpretado por Macarena Achaga, en la historia.

«Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta», escribió Michelle.

A pesar de ser una figura pública, la «influencer» siempre ha mantenido al margen su vida personal y la de las personas que la rodean, situación que recalcó en el comunicado.

De igual manera, aseguró que son muy pocas las personas que la conocen en realidad, pero que en algún momento de su vida se abrirá un poco más para que sus seguidores entiendan lo que en realidad ha experimentado.

«Sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido. Pero tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en la que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizandola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad», agregó.

Durante los ocho capítulos de la serie, se relata cómo fue la relación del cantante con su hija, desde que era pequeña hasta cuando se convirtió en una adolescente. Sin embargo, en los últimos episodios se muestra la supuesta relación que mantuvo la blogger con el manager de su padre, Alejandro Asensi, historia que involucra escenas sexuales explícitas.

«Ninguna persona debe bajo ninguna circunstancia sentirse así y ser tratada de esta manera. Mucho menos sin su consentimiento. No es justo que utilicen mi vida y mi historia como si tuvieran los derechos de ésta, y además la distorsionen a su conveniencia… Paso la página de este tema sintiéndome un poco mejor de haberlo hablado», finalizó.